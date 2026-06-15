Bayern erzielt Einigung über den Transfer von PSV-Star Ismael Saibari

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Bayern erzielt Einigung über den Transfer von PSV-Star Ismael Saibari

Der deutsche Verein Bayern München steht kurz vor einem weiteren großen Transfer in diesem Sommer. Die Münchner haben eine Einigung über den Wechsel des marokkanischen Mittelfeldspielers Ismael Saibari von der PSV Eindhoven erzielt. Der Deal soll laut Goal.com ein Volumen von 55 Millionen Euro haben. berichtet .

Laut Goal.com hat sich der 25-Jährige bereits mit dem deutschen Rekordmeister auf persönliche Bedingungen geeinigt. Dieser Transfer wird zum Rekordverkauf in der Geschichte der PSV. Nie zuvor hat der niederländische Klub einen Spieler für eine so hohe Summe verkauft. Saibari soll einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben.

Obwohl der Spieler derzeit bei der marokkanischen Nationalmannschaft weilt, schreitet der Transfer ohne Verzögerungen voran. Laut dem bekannten Insider Fabrizio Romano wird der Spieler seinen Medizincheck in den USA absolvieren. Der Grund dafür ist, dass der Mannschaftsarzt des FC Bayern derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft in Übersee ist. So kann der Spieler alle Formalitäten erledigen, ohne nach München fliegen zu müssen.

Historische Ergebnisse und eine neue Herausforderung

Ismael Saibari hat mit seinen Leistungen in der Eredivisie in der letzten Saison das Interesse vieler europäischer Spitzenklubs geweckt. In insgesamt 142 Pflichtspielen für die PSV erzielte er 42 Tore und gab 29 Vorlagen. Seine produktive Spielweise trug maßgeblich zu drei aufeinanderfolgenden Meistertiteln bei.

Auch seine Leistungen in der Nationalmannschaft werden von Experten hoch gelobt. Besonders sein schönes Tor beim 1:1-Unentschieden gegen Brasilien steigerte seinen Marktwert weiter. Die Bayern-Führung sieht in dem marokkanischen Talent einen der zukünftigen Führungsspieler des Teams.

Saibaris Nationalmannschaftskollege Bilal El Khannouss, der aktuell für den VfB Stuttgart spielt, äußerte sich ebenfalls zu dem Wechsel. Seiner Meinung nach hat Ismael alle Qualitäten für die Bundesliga, und es sei nur logisch, dass ein Spieler seines Kalibers zu einem großen Klub wie Bayern wechselt.

Bayern möchte mit diesem Transfer das Mittelfeld weiter verstärken. Von Ismael Saibari wird erwartet, dass er nicht nur beim Spielaufbau, sondern auch durch seine kreativen Entscheidungen für Belebung sorgt. Alle Details des Transfers werden in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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