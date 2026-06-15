Ruben Amorim zurück auf der großen Bühne: Portugiesischer Trainer einigt sich mit Milan

Der renommierte portugiesische Trainer Ruben Amorim kehrt nach einer langen Pause in den Spitzenfußball zurück. Der Taktiker, der im Januar bei Manchester United entlassen wurde, hat sich bereit erklärt, den italienischen Verein Milan zu übernehmen. Diese Ernennung läutet eine neue Ära für den Serie-A-Giganten ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Goal.com wird der 41-jährige Trainer im San Siro die Nachfolge von Massimiliano Allegri antreten. Die Parteien haben sich auf einen ersten Zweijahresvertrag geeinigt. Laut Vereinbarung könnte Amorim bis 2028 bei Milan bleiben, wobei eine Option zur Verlängerung der Zusammenarbeit um eine weitere Saison vorgesehen ist.

Finanzielle Bedingungen und Hauptziele

Amorims Gehalt in Italien wird 3,5 Millionen Euro pro Jahr betragen. Der Vertrag enthält zudem verschiedene Boni, die an den Gewinn von Trophäen und die Qualifikation für die Champions League geknüpft sind. Es ist erwähnenswert, dass Milan in den letzten zwei Spielzeiten nicht am prestigeträchtigen europäischen Wettbewerb teilgenommen hat, was die oberste Priorität für den neuen Trainer sein wird.

Ursprünglich plante Ruben Amorim nach seinem Abschied von Manchester United eine Auszeit. Doch das Angebot des siebenfachen Europapokalsiegers änderte seine Pläne. Derzeit wartet der Trainer auf die endgültige Zustimmung des Clubbesitzers und RedBird-Capital-Chefs Gerry Cardinale. Sobald grünes Licht gegeben wird, wird er nach Mailand reisen, um den Vertrag zu unterzeichnen.

Ein unerwartetes Geschenk für Manchester United

Die Führung von Milan hatte auch Matthias Jaissle als Trainerkandidaten in Betracht gezogen. Dass Amorim jedoch vertragslos war und keine Ablösesumme gezahlt werden musste, war der entscheidende Faktor. Dieser Transfer war nicht nur für Milan, sondern auch für Manchester United finanziell vorteilhaft.

Der Punkt ist, dass Manchester United nach seiner Entlassung eine Abfindung in Höhe von 16,7 Millionen Pfund an den Trainer und seinen Stab zahlen musste. Amorims Antritt einer neuen Stelle entlastet den englischen Club von einem Großteil dieser Zahlungen. In einer Zeit, in der Manchester United unter Michael Carrick in die Spur gefunden hat, ist diese finanzielle Entlastung ein willkommener Bonus für die Vereinskasse.

Ruben Amorim, der bald mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen soll, wird versuchen, seine Erfolge aus der Zeit bei Sporting CP in Italien zu wiederholen. Die Milan-Fans hoffen, dass der junge und dynamische Trainer das Team wieder an die Spitze führen wird.