Harry Kane — Meister des Spiels: Kroatischer Verteidiger lobt England-Kapitän

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Harry Kane — Meister des Spiels: Kroatischer Verteidiger lobt England-Kapitän

Am Vorabend des World-Cup-Starts sorgt England-Kapitän Harry Kane für ernsthafte Besorgnis bei den Gegnern. Der kroatische Nationalspieler Duje Caleta-Car, der in der ersten Runde der Gruppenphase gegen die Engländer antritt, lobte das Können des gegnerischen Stürmers und bezeichnete ihn als einen der intelligentesten Spieler im Weltfußball. Die unter Thomas Tuchel stehende englische Nationalmannschaft gilt als Favorit für das Spiel der Gruppe L in Dallas. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Harry Kane geht mit einer seiner produktivsten Saisons in seine Karriere in dieses Turnier. Er erzielte für Bayern Munich in 51 Spielen in allen Wettbewerben 61 Tore. Solche beeindruckenden Statistiken alarmieren nicht nur die Fans, sondern auch professionelle Verteidiger. Laut Goal.com sind sich die Kroaten bewusst, dass Kane in jeder Situation gefährlich werden kann.

Intelligenz und Bewegungen auf dem Platz

Duje Caleta-Car betonte, dass Kane zwar in ihren bisherigen Begegnungen nicht getroffen habe, sein gesamtes Spiel ihn jedoch tief beeindruckt habe. "Obwohl Kane bei der Europameisterschaft gegen uns nicht getroffen hat, haben mich seine Bewegungen überrascht. Sein Auftreten auf dem Platz und seine Positionswahl beweisen, dass er ein wahrer Meister des Spiels ist. Er weiß genau, was er tut", sagt der kroatische Verteidiger.

Kane ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft mit 79 Toren in 114 Spielen. Seine internationale Karriere ist jedoch auch mit schmerzhaften Niederlagen verbunden. Insbesondere die Finalniederlagen bei der Europameisterschaft gegen Italien und Spanien sowie die Niederlage gegen Kroatien im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 haben tiefe Spuren hinterlassen.

Vorbereitung und unerwarteter Rückschlag

Die englische Nationalmannschaft setzt ihre Vorbereitungen derzeit in den USA fort. Kane bewies kürzlich in einem Freundschaftsspiel gegen New Zealand mit dem Siegtreffer seine hervorragende Form. Dennoch gab es im Camp einen Zwischenfall: Berichten zufolge wurden in Kansas City speziell angefertigte Fußballschuhe des Kapitäns aus dem Teamauto gestohlen.

Die kroatische Nationalmannschaft setzt auf Erfahrung. Das Team, das bei der WM 2022 in Katar den dritten Platz belegte, weiß, dass Teamdisziplin nötig ist, um Kane zu stoppen. Caleta-Car sagte, der einzige Weg, England zu stoppen, bestehe darin, Kane keinen Raum zu lassen und die Anweisungen des Trainers genau zu befolgen. "Sie haben individuell starke Spieler, die das Spiel mit einer einzigen Aktion entscheiden können. Aber wir sind bereit und freuen uns auf das erste Spiel", fügte er hinzu.

Harry KaneEnglandKroatienWorld CupFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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