Nicht nur Erling Haaland: Norwegen könnte beim Weltcup für Überraschungen sorgen

Die norwegische Nationalmannschaft kehrt nach einer 28-jährigen Pause endlich auf die größte Bühne des Fußballs zurück — die Weltmeisterschaft. Während viele dieses Team nur mit Erling Haaland in Verbindung bringen, reisen die Skandinavier nicht nur mit einem Star, sondern mit einer gefestigten und starken Mannschaftseinheit nach Nordamerika. Es wird erwartet, dass dieser Kader Norwegen zu einem der wichtigsten "Dark Horses" des Turniers macht. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Zweifellos bleibt Erling Haaland die wichtigste Waffe des Teams. Der Stürmer von Manchester City traf in allen acht Qualifikationsspielen und erzielte insgesamt 16 Tore. Seine fünf Tore gegen Moldawien und drei Treffer im Spiel gegen Israel bewiesen erneut, dass er einer der besten Torjäger der Welt ist. Im modernen Fußball kann jedoch selbst der stärkste Stürmer ohne qualitativ hochwertige Vorlagen nicht effektiv sein.

Junge Talente und neue Kräfte im Angriff

Im Team von Stale Solbakken gibt es zahlreiche talentierte Spieler, die Haaland unterstützen. Insbesondere auf dem linken Flügel agiert das 21-jährige Talent von RB Leipzig, Antonio Nusa. Er ist sehr effektiv darin, Verteidiger zu überwinden und unerwartete Entscheidungen zu treffen. In der Qualifikationsphase war er an sechs Toren direkt beteiligt und spielte eine Hauptrolle bei den großen Siegen gegen Italien.

Auch auf der Ersatzbank gibt es starke Akteure. Dazu gehört der 22-jährige Andreas Schjelderup, der bei Benfica unter Jose Mourinho glänzt. In der zweiten Saisonhälfte war er an 10 Toren in 14 Spielen beteiligt und bewies sein Potenzial im Januar mit einem Doppelpack gegen Real Madrid in der Champions League. Experten prognostizieren ihm eine Zukunft als Weltstar.

Taktische Flexibilität und Erfahrung

Ein weiterer wichtiger Baustein der norwegischen Offensive ist Atletico Madrid-Stürmer Alexander Sorloth. Obwohl er eigentlich Mittelstürmer ist, wird er in der Nationalmannschaft oft auf dem rechten Flügel eingesetzt. Der 195 cm große Spieler rückt bei Angriffen ins Zentrum und bildet zusammen mit Haaland eine doppelte Gefahr im gegnerischen Strafraum. Auch Sorloth verbuchte acht Torbeteiligungen in acht Qualifikationsspielen.

Laut einer Analyse von Goal.com werden Norwegens Chancen hoch eingeschätzt, selbst wenn sie in einer "Todesgruppe" landen. Anstatt sich nur auf die individuelle Klasse von Erling Haaland zu verlassen, kann das Team jeden Gegner durch Kreativität auf den Flügeln und taktische Disziplin vor Probleme stellen. Für die Skandinavier ist dieses Turnier nicht nur ein Comeback, sondern die Chance, ihre neue goldene Generation der Welt zu präsentieren.