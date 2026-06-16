Argentinische Nationalmannschaft: Die letzte und perfekte Weltmeisterschaft für Lionel Messi

Argentiniens Bundestrainer Lionel Scaloni hat während seiner Amtszeit beispiellose Ergebnisse erzielt. Unter seiner Leitung etablierte die "Albiceleste" ihre globale Fußballhegemonie, indem sie drei große Turniere in Folge gewann: die Copa América 2021, die Weltmeisterschaft 2022 und die Copa América 2024. Doch mit der näher rückenden Weltmeisterschaft 2026 steht das Team vor der extrem schwierigen Aufgabe, den Meistertitel zu verteidigen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass zwei Weltmeistertitel in Folge ein sehr seltenes Ereignis sind. Das letzte Mal gelang dies Brasilien im Jahr 1962. Im modernen Fußball erleben wir oft, dass die amtierenden Champions bereits in der Gruppenphase des nächsten Turniers scheitern. Laut Analysen von Goal.com muss Argentinien ernsthafte Reformen im Kader vornehmen, um diese Tradition zu brechen.

Die Notwendigkeit von Erfahrung und frischem Blut

Die Grundlage für Scalonis Erfolg war die Stabilität des Kaders. Siebzehn Mitglieder des aktuellen Kaders waren an dem siegreichen Turnier in Katar beteiligt, sechzehn sind seit 2021 im Team. Zum Vergleich: Top-Teams wie Brasilien oder England haben ihren Kader in den letzten fünf Jahren um fast 60-70 Prozent erneuert. In Argentinien hat sich eine eng verbundene Mannschaft gebildet, die sich blind versteht.

Doch diese Stabilität hat eine Kehrseite: Die Mannschaft altert. Derzeit sind neun Stammspieler über 30 Jahre alt. Darunter befinden sich Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul und natürlich der legendäre Lionel Messi. Zur WM 2026 wird Messi 39 Jahre alt sein. Dies wird die sechste und vermutlich letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere.

Um Lionel Messi ein würdiges Abschiedsturnier zu ermöglichen, muss Scaloni mehr Vertrauen in junge Talente setzen. Das Team darf sich nicht nur auf Erfahrung verlassen, sondern muss schnelle und kraftvolle junge Spieler integrieren, die ein hohes Arbeitspensum auf dem Platz bewältigen können. Der Abgang eines erfahrenen Führers wie Angel Di Maria war der Beginn dieses Prozesses.

Das neue Format der Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams könnte Argentinien einen leichteren Weg durch die Gruppenphase ermöglichen. In den entscheidenden Play-off-Spielen werden jedoch die physische Verfassung und die Kaderbreite entscheidend sein. Scaloni muss die perfekte Balance zwischen seiner "goldenen Generation" und den aufstrebenden jungen Sternen finden.

Zusammenfassend ist das Ziel der argentinischen Nationalmannschaft klar: Die Ära von Lionel Messi mit einem weiteren Weltcup zu krönen. Dafür muss das Team seinen Spielstil erneuern und keine Angst haben, jungen Talenten Schlüsselrollen zu übertragen. Nur so können sie den 60 Jahre alten Rekord Brasiliens einstellen.