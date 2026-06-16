Neymar verkündet fünftes Kind: Humorvolle Reaktion des brasilianischen Stars

Neymar, Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft und von Santos, hat eine freudige private Nachricht mit seinen Fans geteilt. Der Fußballer und seine Partnerin Bruna Biancardi erwarten erneut ein Kind. Dies wird das dritte gemeinsame Kind des Paares und Neymars fünftes insgesamt. Die Nachricht wurde bekannt, während sich der Spieler noch von einer Verletzung erholt. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

In einem speziellen „Gender Reveal“-Video in den sozialen Netzwerken wurde bekannt, dass das Paar ein Mädchen erwartet. An der Zeremonie nahmen auch Neymars ältester Sohn Davi Lucca sowie seine Töchter Mavie und Mel teil. Laut Goal.com dient dieses Familienereignis dem Fußballer als große moralische Unterstützung während seiner Genesungsphase nach einer schweren Verletzung.

Die Gruppe „Spice Girls“ und Neymars Familie

Nachdem er erfahren hatte, dass er erneut eine Tochter bekommt, reagierte Neymar mit einem typischen Scherz. Mit Blick auf die wachsende Anzahl an Mädchen in seiner Familie sagte er: „Ich möchte eine neue Gruppe gründen, und ab heute heißt sie ‚Spice Girls‘“. Zur Information: Neymars Kinder stammen aus drei verschiedenen Beziehungen; mit dem neuen Baby steigt die Zahl seiner Töchter auf vier.

Während der ehemalige Star von Barcelona und Paris Saint-Germain derzeit privat glückliche Momente erlebt, bleibt seine professionelle Situation kompliziert. Der Stürmer, von dem man erwartet, dass er an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 für die brasilianische Nationalmannschaft teilnimmt, kann seinem Team aufgrund einer Verletzung nicht helfen.

Neymar hatte während seiner Zeit bei Santos eine schwere Wadenmuskelverletzung erlitten. Aus diesem Grund verpasste er das Spiel Brasiliens gegen Marokko, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Das medizinische Team überstürzt seine Rückkehr auf den Platz nicht, da es die chronischen Muskel- und Knöchelprobleme des Spielers berücksichtigt.

Der 34-jährige Fußballer hat seit Mitte Mai nicht mehr an offiziellen Spielen teilgenommen. Dennoch ist er im Lager der Nationalmannschaft und gibt jungen Spielern mit seiner Erfahrung Orientierung. Der brasilianische Trainerstab hofft, dass Neymar bis zu den Play-off-Runden vollständig genesen ist und in den Kader zurückkehrt.

Derzeit bereitet sich die „Seleção“ auf das Spiel gegen Haiti am 20. Juni vor. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Neymar auch diese Partie von der Tribüne aus verfolgen müssen. Der Fokus des Spielers liegt derzeit sowohl auf der Wiederherstellung seiner körperlichen Verfassung als auch auf der Erwartung des neuen Familienmitglieds.