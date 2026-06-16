Manchester United unternimmt überraschenden Schritt beim Transfer von Crysencio Summerville

Der englische Verein Manchester United hat auf dem Transfermarkt einen unerwarteten Schritt gewagt. Die "Red Devils" haben Interesse an Crysencio Summerville, dem Flügelstürmer von West Ham und der niederländischen Nationalmannschaft, gezeigt und eine erste Anfrage zu seinem Transfer gestellt. Der Spieler erregte die Aufmerksamkeit der Vereinsführung von Manchester, nachdem er in der Anfangsphase der Weltmeisterschaft überzeugt hatte. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut The Athletic beobachten die Scouts von Manchester United seit langem die physische Verfassung und die technischen Fähigkeiten des 24-Jährigen. Das Tor des niederländischen Spielers im Spiel gegen Japan (2:2) steigerte sein Ansehen weiter. Die Verantwortlichen im Old Trafford sind der Meinung, dass Summervilles souveräne Auftritte auf internationaler Ebene beweisen, dass er ein Spieler auf Champions-League-Niveau ist.

Rashfords Zukunft als Schlüsselfaktor

Der Transfer von Summerville hängt maßgeblich von der Situation des aktuellen Stürmers Marcus Rashford ab. Die Möglichkeit eines Wechsels von Rashford zum FC Barcelona für 30 Millionen Euro endete offiziell am Montag. Sollte der englische Nationalspieler in Manchester bleiben, könnten die Transferbemühungen für Summerville gestoppt werden.

Die Führung von Manchester United würde Marcus Rashford bevorzugt verkaufen; in seinem Vertrag gibt es eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Pfund, die für alle Vereine außer Manchester City und Liverpool gilt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird erwartet, dass West Ham für seinen Star mindestens 50 Millionen Pfund fordert.

Cheftrainer Michael Carrick schätzt die Fähigkeit des niederländischen Flügelers, vom linken Flügel ins Zentrum zu ziehen, sowie seine Geschwindigkeit sehr hoch ein. Seiner Meinung nach ist Summerville in der Lage, die Offensive vielfältiger und gefährlicher zu gestalten. Der Spieler hat derzeit noch einen Dreijahresvertrag beim Londoner Club, was die Verhandlungen erschweren könnte.

Gleichzeitig arbeitet Manchester United aktiv an der Verstärkung des Kaders in anderen Bereichen. Laut Goal.com hat der Verein den Transfer des Atalanta-Mittelfeldspielers Ederson bereits abgeschlossen. Zudem laufen über den Agenten Jorge Mendes intensive Verhandlungen um ein weiteres Talent von West Ham, den 21-jährigen Matheus Fernandes.

Derzeit konzentriert sich Crysencio Summerville auf die Teilnahme der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft unter Ronald Koeman. Der Spieler könnte seinen Marktwert durch Bestleistungen in der K.-o.-Runde weiter steigern.