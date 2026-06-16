Die italienische Fußball- und Juventus-Legende Dino Zoff lobte das Interesse der Turiner am Aston Villa-Torhüter Emiliano Martinez. Laut dem erfahrenen Ex-Keeper wird das eigenwillige und etwas unkonventionelle Verhalten des Argentiniers auf dem Platz seinen Erfolg beim Serie-A-Giganten nicht behindern. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird der Turiner Club seine Torhüterposition mit dem Weltmeister verstärken. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Tuttosport betonte Zoff, dass er keine Zweifel an Martinez' Können habe. Seiner Meinung nach stehen bei Vereinen wie Juventus die Ergebnisse an erster Stelle, und der Charakter eines Spielers ist kein Problem, solange er sein Spiel nicht beeinträchtigt. "Bei Juventus ist das Ergebnis wichtig; wenn ein Spieler zum gemeinsamen Ziel beiträgt, kann er auf dem Platz tun, was er will. Ob der Torhüter schüchtern oder exzentrisch ist, ist irrelevant, Hauptsache er kann Bälle halten", sagte der Weltmeister von 1982.

Transferdetails und finanzielle Opfer

Jüngsten Berichten zufolge hat sich der 33-jährige Emiliano Martinez mit Juventus über die persönlichen Bedingungen mündlich geeinigt. Nach erfolgreichen Spielzeiten in der Premier League hat sich der Torhüter entschieden, sich in der italienischen Meisterschaft zu beweisen. Bemerkenswert ist, dass der argentinische Keeper bereit ist, finanzielle Opfer zu bringen, damit dieser Transfer realisiert wird.

Laut ixbt.com hat Martinez zugestimmt, sein derzeitiges Gehalt zu reduzieren, um in das Gehaltsgefüge des Turiner Clubs zu passen. Dies zeigt, welche Priorität der Wechsel zu Juventus für ihn hat. Derzeit dauern die Verhandlungen zwischen den Vereinen an, und es heißt, dass die Parteien kurz vor einer Einigung stehen.

Gleichzeitig äußerte sich Dino Zoff auch zu anderen Führungsspielern des Clubs, insbesondere zu Dusan Vlahovic und dem langjährigen Transferziel Domenico Berardi. Seiner Meinung nach benötigt Juventus im Prozess des Kaderumbaus genau solche erfahrenen Spieler mit Siegermentalität wie Martinez. Der argentinische Torhüter kann dem Team nicht nur mit seinem Können, sondern auch mit seinen Führungsqualitäten helfen.

Martinez ist derzeit im Kader der argentinischen Nationalmannschaft und bereitet sich auf die WM-Qualifikationsspiele vor. Jüngste Meldungen über eine Fingerverletzung hatten die Fans beunruhigt. Nationaltrainer Lionel Scaloni bestätigte jedoch, dass der Torhüter in gutem Zustand sei und für die nächsten Spiele einsatzbereit sei.

Für Juventus könnte dieser Transfer ein wichtiger Schritt sein, um den Wettbewerb auf der Torhüterposition zu verstärken und das internationale Ansehen wiederherzustellen. Martinez' Erfahrung in der Europa League mit Aston Villa und seine Erfolge mit Argentinien werden vom Turiner Club als sehr wertvoll erachtet.