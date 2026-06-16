Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Emmanuel Petit äußerte sich scharf über den englischen Stürmer Bukayo Saka. Der Franzose betonte, dass der Flügelspieler derzeit nicht in Bestform sei und es gerecht wäre, wenn er die WM-Spiele auf der Bank beginnen würde, berichtet Goal.com. berichtet .

Obwohl Arsenal in der abgelaufenen Saison die Premier League gewann und das Champions-League-Finale erreichte, ist Petit mit den individuellen Leistungen des 24-Jährigen unzufrieden. Er glaubt, dass Sakas Spiel nachlässt, was sich negativ auf das Gesamtergebnis der „Three Lions“ auswirken könnte.

„Für mich hat Saka keine gute Saison mit Arsenal gespielt“, betonte Petit in einem Interview mit talkSPORT. — „Wir haben das auch im Champions-League-Finale gesehen. Er kann das Spiel nicht mehr so beeinflussen wie früher. Ich denke, es gibt andere Spieler in der Nationalmannschaft, die es mehr verdient haben als er“.

Konkurrenz und Statistiken

Emmanuel Petit setzte seine Kritik fort und erklärte, dass der englische Kader voller talentierter Spieler sei, von denen die meisten derzeit stärker als Saka seien. Laut Goal.com bestritt Bukayo Saka in der letzten Saison 49 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 11 Tore. In 31 Premier-League-Einsätzen traf er 7 Mal.

Dem französischen Experten zufolge könnten selbst Sakas Teamkollegen von seiner Aufstellung in der Startelf überrascht sein. „Ich bin ein großer Fan von Saka, aber ich muss ehrlich sein. Wenn ich sein Teamkollege wäre, würde ich diese Entscheidung nicht verstehen. Es gibt in England viele stärkere und talentiertere Optionen als ihn“, sagt Petit.

Druck bei der Weltmeisterschaft

Trotz der Kritik verfügt Bukayo Saka über große Erfahrung auf internationaler Bühne. Er hat 49 Länderspiele für England bestritten und an drei großen Turnieren teilgenommen. Bei der letzten Weltmeisterschaft erzielte er 3 Tore, in der aktuellen Europakampagne verbuchte er 3 Tore und 2 Vorlagen.

Die englische Nationalmannschaft bestreitet ihre WM-Gruppenphase nach folgendem Zeitplan:

Mittwoch: Spiel gegen Kroatien;

23. Juni: Duell gegen Ghana;

27. Juni: Spiel gegen Panama.

Gareth Southgates Team setzt auf Premier-League-Meister wie Declan Rice, Eberechi Eze und Noni Madueke. Bukayo Saka muss auf dem Platz alles geben, um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen und Petit das Gegenteil zu beweisen. Die ersten Minuten des Turniers dürften für die zukünftige Rolle des Stürmers entscheidend sein.