Vor dem Spiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 äußern verschiedene Experten Prognosen und Analysen. Die Chancen unserer Nationalmannschaft bei ihrem historischen WM-Debüt wecken nicht nur in Usbekistan, sondern auch in der internationalen Fußballgemeinschaft großes Interesse.

Eine solche Meinung äußerte Aleksandr Gatskan, eine der Legenden des russischen Vereins FC Rostov. Er erklärte, dass er der Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft besondere Aufmerksamkeit schenke und alle Spiele der Mannschaft verfolgen werde.

Es gibt für Gatskan noch einen weiteren wichtigen Grund für sein Interesse an der usbekischen Nationalmannschaft. Er spielte beim FC Rostov zusammen mit dem usbekischen Stürmer Eldor Shomurodov. Daher verbarg der ehemalige Fußballer nicht, dass er bei der WM 2026 vor allem seinen ehemaligen Teamkollegen anfeuern wird.

Eldor Shomurodov konnte während seiner Zeit beim FC Rostov beweisen, dass er ein fleißiger, teamfähiger und in der Offensive gefährlicher Spieler ist. Gatskan gehört zu den Spielern, die sein Potenzial aus nächster Nähe kennen.

Der Experte bewertete die Chancen Usbekistans in der Gruppe vorsichtig. Seiner Meinung nach wird unsere Nationalmannschaft, um in die nächste Runde einzuziehen, primär um den dritten Platz kämpfen.

"Ich denke, sie werden in der Gruppe um den dritten Platz kämpfen", sagte Aleksandr Gatskan in einem Gespräch mit Journalisten.

Diese Einschätzung erfolgte unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Usbekistan in der Gruppe gegen schwierige Gegner antritt. Die "Weißen Wölfe" messen sich mit Kolumbien, Portugal und der Demokratischen Republik Kongo. Alle drei Gegner verfügen über einen eigenen Stil, eine hohe körperliche Fitness und internationale Erfahrung.

Gleichzeitig ermöglicht das neue Turnierformat auch einigen Drittplatzierten den Einzug in die Play-off-Runde. Aus diesem Grund kann der von Gatskan erwähnte dritte Platz ein Ziel von praktischer Bedeutung für Usbekistan sein.

Das erste Spiel gegen Kolumbien ist auf diesem Weg von sehr großer Bedeutung. Jedes positive Ergebnis beim historischen Debüt wird den Spielern Vertrauen schenken und den psychischen Zustand der Mannschaft vor den nächsten Begegnungen verbessern.

Die Absicht von Aleksandr Gatskan, alle Spiele Usbekistans zu verfolgen, zeigt auch das internationale Interesse an unserer Nationalmannschaft. Es ist natürlich, dass ehemalige Teamkollegen und Trainer von Eldor Shomurodov seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft mit besonderer Aufmerksamkeit beobachten.

Für Usbekistan ist die WM 2026 nicht nur eine bloße Teilnahme. Es ist eine jahrelang erwartete historische Chance, eine neue Phase des nationalen Fußballs und eine große Bühne, um das eigene Potenzial der ganzen Welt zu präsentieren.

Wie Gatskan anmerkte, wird der Kampf um den dritten Platz in der Gruppe nicht einfach sein. Doch unsere Nationalmannschaft besitzt Teamgeist, große Motivation und den Charakter, bis zum Ende zu kämpfen. Die Fans erwarten von den Spielern ein furchtloses, diszipliniertes und mutiges Spiel.

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das historische Spiel gegen Kolumbien. Usbekistan wird versuchen, seine Möglichkeiten auf dem Platz zu zeigen und ein besseres Ergebnis zu erzielen, als die Experten prognostiziert haben.