Unerwartetes Geständnis über Harry Kane: Ehemaliger Trainer enthüllt Fehler

Obwohl der Stürmer der englischen Nationalmannschaft und des FC Bayern München, Harry Kane, heute als einer der besten Torschützen der Welt gilt, gab es in den ersten Jahren seiner Karriere viele, die an seinem Talent zweifelten. Der renommierte Trainer Harry Redknapp sprach in einem Interview mit Goal.com über die ersten Schritte des Spielers bei Tottenham und die falschen Vorhersagen über ihn. Goal.com berichtet .

Redknapp erinnert sich, dass viele an Kanes Zukunft nicht glaubten, als er als Jugendspieler an Vereine unterer Ligen ausgeliehen war. Insbesondere Barry Hearn, der Vorsitzende von Leyton Orient, unterschätzte das Potenzial des jungen Stürmers massiv. Damals hatte der Trainer mehrere Spieler von Tottenham ausgeliehen, darunter Steven Caulker und Andros Townsend.

"Barry Hearn sagte mir, dass Townsend und Caulker es bei Tottenham schaffen könnten, Harry Kane aber niemals dieses Niveau erreichen würde", sagt Redknapp. Doch Kane bewies durch harte Arbeit und Ausdauer, wie falsch diese Worte waren. Heute ist er nicht nur der beste Torschütze in der Geschichte der Spurs, sondern auch der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft.

Fleiß und universelles Können

Laut Harry Redknapp ist das, was Kane von anderen Stürmern unterscheidet, dass er sich auf dem Platz nicht nur auf das Torjubeln beschränkt. Der Trainer hält ihn sogar für überlegen, wenn man ihn mit dem Manchester City-Star Erling Haaland vergleicht. Er betont, dass Harry die Fähigkeit eines Mittelfeldspielers im Spielaufbau besitzt.

"Haaland ist eine fantastische Tormaschine, aber Harry Kane kann alles. Er lässt sich ins Zentrum fallen und spielt präzise lange Pässe wie Glenn Hoddle. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, und seine Beteiligung am Mannschaftsspiel sind phänomenal", fügte der erfahrene Experte hinzu.

Obwohl Kane mittlerweile 32 Jahre alt ist, bewahrt er seine absolute Topform. Sein Wechsel zum FC Bayern München und die Tatsache, dass er auch in der deutschen Bundesliga weiterhin Rekorde bricht, bestätigen erneut, dass er eine Weltklasse-Nummer 9 ist. Seine 79 Tore für die Nationalmannschaft haben seinen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs gefestigt.

Laut Redknapp ist Kane ein Vorbild für jeden jungen Fußballer. Hinter seinem Erfolg steckt nicht nur angeborenes Talent, sondern unermüdliches Training und ständige Arbeit an sich selbst. Ein Spieler, der einst als "ungeeignet" galt, wird heute als einer der Hauptkandidaten für den Ballon d'Or anerkannt.