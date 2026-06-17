Bernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real Madrid

·82·Sport
Bernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real Madrid

Spaniens Real Madrid hat offiziell einen der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters bekannt gegeben. Der langjährige Anführer und Legende von Manchester City, Bernardo Silva, hat als Free Agent einen Vertrag mit dem "Königsklub" unterschrieben. Der Wechsel des portugiesischen Mittelfeldspielers nach Madrid ist die erste große Verpflichtung unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Laut The Athletic war die Rückkehr von Jose Mourinho an die Spitze von Real Madrid der entscheidende Faktor für Bernardo Silvas Entscheidung. Nachdem der Madrider Klub in den letzten zwei Spielzeiten ohne große Titel blieb, ist eine grundlegende Erneuerung des Kaders geplant, wobei der erfahrene 31-jährige Fußballer als zentraler Bestandteil dieses Projekts gesehen wird. Berichten zufolge wurde ein Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet.

Das Erbe des portugiesischen Magiers in Manchester

Bernardo Silvas Karriere bei Manchester City war eine echte Erfolgsgeschichte. Nach seinem Wechsel von Monaco im Jahr 2017 wurde der Mittelfeldspieler zu einem unverzichtbaren Teil von Pep Guardiolas System. In seiner neunjährigen Zeit in Manchester kam er in 460 Spielen zum Einsatz und wurde zum Liebling der Fans. Silva verlässt den Verein als der erfolgreichste Spieler in der englischen Geschichte des Clubs – mit insgesamt 19 großen Titeln.

In der vergangenen Saison bestach Silva nicht nur durch sein technisches Können, sondern auch durch seine Führungsqualitäten. Nach dem Abgang von Kyle Walker übernahm er die Kapitänsbinde und bestritt alle 38 Spiele der Premier League. Obwohl Manchester City in der letzten Saison nur den zweiten Platz in der Meisterschaft belegte, gewannen sie den FA Cup und den League Cup, was Silvas letzte Geschenke an Manchester waren.

Real Madrids aggressives Vorgehen auf dem Transfermarkt

Florentino Perez zeigt sich nach dem Leistungsabfall der Mannschaft in den letzten Jahren sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Bernardo Silva ist nur ein Teil der Sommerplanungen. Laut Goal.com hat der Verein bereits einen Vertrag mit Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella unterzeichnet. Zudem gelten Liverpool-Spieler Ibrahima Konate und Inter-Verteidiger Denzel Dumfries als kurzfristige Ziele des Madrider Klubs.

Diese Transfers belegen das ernsthafte Bestreben von Real Madrid, den Thron nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa zurückzuerobern. Jose Mourinho beginnt seine zweite Madrid-Mission mit einem der vielseitigsten und kreativsten Spielmacher der Welt. Obwohl auch Konkurrenten wie Barcelona und Atletico Madrid Interesse an Silva zeigten, ging am Ende der Hauptstadtklub als Sieger aus dem Rennen hervor.

Real MadridManchester CityBernardo SilvaJose MourinhoTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bernardo Silva wechselt offiziell zu Real MadridBernardo Silva wechselt offiziell zu Real MadridHeute, 16:41Englische Nationalmannschaft hat keinen würdigen Nachfolger für Harry KaneEnglische Nationalmannschaft hat keinen würdigen Nachfolger für Harry KaneHeute, 16:19Julian-Alvarez-Streit zwischen Barcelona und Atletico Madrid: Die 500-Millionen-Euro-HürdeJulian-Alvarez-Streit zwischen Barcelona und Atletico Madrid: Die 500-Millionen-Euro-HürdeHeute, 16:10Österreich gewinnt nach 28 Jahren Pause bei der WeltmeisterschaftÖsterreich gewinnt nach 28 Jahren Pause bei der WeltmeisterschaftHeute, 15:55Tottenham bereit, Transferrekord für Sandro Tonali zu brechenTottenham bereit, Transferrekord für Sandro Tonali zu brechenHeute, 15:51Wie Harry Kane nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland stärker zurückkamWie Harry Kane nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland stärker zurückkamHeute, 15:37
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf