Bernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real Madrid

Spaniens Real Madrid hat offiziell einen der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters bekannt gegeben. Der langjährige Anführer und Legende von Manchester City, Bernardo Silva, hat als Free Agent einen Vertrag mit dem "Königsklub" unterschrieben. Der Wechsel des portugiesischen Mittelfeldspielers nach Madrid ist die erste große Verpflichtung unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Laut The Athletic war die Rückkehr von Jose Mourinho an die Spitze von Real Madrid der entscheidende Faktor für Bernardo Silvas Entscheidung. Nachdem der Madrider Klub in den letzten zwei Spielzeiten ohne große Titel blieb, ist eine grundlegende Erneuerung des Kaders geplant, wobei der erfahrene 31-jährige Fußballer als zentraler Bestandteil dieses Projekts gesehen wird. Berichten zufolge wurde ein Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet.

Das Erbe des portugiesischen Magiers in Manchester

Bernardo Silvas Karriere bei Manchester City war eine echte Erfolgsgeschichte. Nach seinem Wechsel von Monaco im Jahr 2017 wurde der Mittelfeldspieler zu einem unverzichtbaren Teil von Pep Guardiolas System. In seiner neunjährigen Zeit in Manchester kam er in 460 Spielen zum Einsatz und wurde zum Liebling der Fans. Silva verlässt den Verein als der erfolgreichste Spieler in der englischen Geschichte des Clubs – mit insgesamt 19 großen Titeln.

In der vergangenen Saison bestach Silva nicht nur durch sein technisches Können, sondern auch durch seine Führungsqualitäten. Nach dem Abgang von Kyle Walker übernahm er die Kapitänsbinde und bestritt alle 38 Spiele der Premier League. Obwohl Manchester City in der letzten Saison nur den zweiten Platz in der Meisterschaft belegte, gewannen sie den FA Cup und den League Cup, was Silvas letzte Geschenke an Manchester waren.

Real Madrids aggressives Vorgehen auf dem Transfermarkt

Florentino Perez zeigt sich nach dem Leistungsabfall der Mannschaft in den letzten Jahren sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Bernardo Silva ist nur ein Teil der Sommerplanungen. Laut Goal.com hat der Verein bereits einen Vertrag mit Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella unterzeichnet. Zudem gelten Liverpool-Spieler Ibrahima Konate und Inter-Verteidiger Denzel Dumfries als kurzfristige Ziele des Madrider Klubs.

Diese Transfers belegen das ernsthafte Bestreben von Real Madrid, den Thron nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa zurückzuerobern. Jose Mourinho beginnt seine zweite Madrid-Mission mit einem der vielseitigsten und kreativsten Spielmacher der Welt. Obwohl auch Konkurrenten wie Barcelona und Atletico Madrid Interesse an Silva zeigten, ging am Ende der Hauptstadtklub als Sieger aus dem Rennen hervor.