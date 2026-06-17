Österreich gewinnt nach 28 Jahren Pause bei der Weltmeisterschaft

Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat ihre lang erwartete Rückkehr zur Weltmeisterschaft erfolgreich begonnen. Die Mannschaft von Ralf Rangnick gewann das erste Gruppenspiel mit 3:1 gegen Jordanien und holte nach 28 Jahren Pause die ersten drei Punkte bei einer WM. Laut Goal.com berichtet die Nachricht.

Die Begegnung im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara hatte für Österreich eine historische Bedeutung. Das Team nahm zuletzt 1998 am prestigeträchtigsten Turnier der Welt teil, und die Fans hatten seither keinen Sieg mehr gefeiert. Wie Goal.com berichtet, übernahmen die Österreicher von Beginn an die Initiative.

In der 20. Minute eröffnete Romano Schmid mit einem kraftvollen Schuss den Tore und brachte sein Team in Führung. Die Mannschaft von Ralf Rangnick, die in der ersten Halbzeit einen Ballbesitz von 62 Prozent hatte, schien das Spiel voll unter Kontrolle zu haben. Doch die jordanische Nationalmannschaft, die ihr WM-Debüt gab, zeigte, dass sie nicht kampflos aufgeben wollte.

Dramatische Wendungen in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit starteten die Jordanier einen überraschenden Angriff. In der 50. Minute fand Ali Olwan im Strafraum Platz und glich mit einem präzisen Schuss aus. Dieses Tor brachte die österreichische Nationalmannschaft kurzzeitig aus dem Konzept; Angriffe unter der Führung von Marcel Sabitzer und Sasa Kalajdzic hatten Mühe, die dichte Defensive des Gegners zu durchbrechen.

Um die Situation zu ändern, brachte Ralf Rangnick den erfahrenen Stürmer Marko Arnautovic ins Spiel. Der ehemalige Star von Inter und Stoke City gelang in der 69. Minute ein Tor, doch nach einer VAR-Prüfung wurde der Treffer annulliert, da Stefan Posch beim Angriff ein Handspiel begangen hatte.

Dennoch zahlte sich der Druck Österreichs in der 76. Minute aus. Eine von Marcel Sabitzer ausgeführte Ecke sorgte für Chaos in der jordanischen Abwehr, woraufhin Yazan Al-Arab ein Eigentor erzielte. Den Endstand stellte der erfahrene Marko Arnautovic kurz vor Spielende fest und sicherte so den wichtigen Sieg für sein Team.

Dieser Sieg schafft für Österreich eine gute Chance auf den Einzug in die Play-offs der Gruppe J. Trotz der Niederlage bewies Jordanien in seinem Debütspiel, dass es dem Favoriten würdigen Widerstand entgegensetzen kann. In den nächsten Runden wird Österreich versuchen, seine Führung in der Gruppe auszubauen.