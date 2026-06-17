Englische Nationalmannschaft hat keinen würdigen Nachfolger für Harry Kane

In der englischen Nationalmannschaft und im Weltfußball entsteht ein Mangel an der klassischen "Nummer Neun", also dem Mittelstürmer. Während Harry Kane derzeit der absolute Anführer der Nationalmannschaft ist, beunruhigt es Experten, dass unter den nachfolgenden Talenten kein würdiger Nachfolger in Sicht ist. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der ehemalige Premier League-Star und englische Nationalstürmer Stan Collymore erläuterte in einem Interview mit Goal.com die tieferliegenden Ursachen dieses Problems. Seiner Meinung nach ist das Fehlen eines Erben auf dem Niveau von Harry Kane im englischen Fußballsystem kein Zufall, sondern eine Folge moderner Fußballtaktik und der Tatsache, dass junge Spieler der Verantwortung ausweichen.

Warum wollen junge Spieler keine Stürmer sein?

Collymore merkte an, dass in den letzten 15-20 Jahren die meisten Teams auf Systeme mit drei Angreifern umgestiegen sind. Dies hat die Bedeutung der reinen Mittelstürmer-Position verändert. In Gesprächen mit Trainern bemerkte der ehemalige Fußballer eine interessante Tendenz: Junge Spieler wollen nicht mehr als Mittelstürmer agieren.

"Jeder strebt danach, Flügelstürmer zu werden. Denn dort hat man die Möglichkeit, technische Finesse zu zeigen, in die Mitte zu ziehen und abzuschließen, ohne dass ausschließlich Tore von einem verlangt werden. Ein Mittelstürmer hingegen wird nur an einer Sache gemessen – der Anzahl der Tore. Das bedeutet enorm viel Verantwortung und Druck", sagt Stan Collymore.

Der englische Fußball war in den 1990er Jahren voll von produktiven Torschützen wie Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole und Robbie Fowler. Heute haben jedoch nicht nur in England, sondern weltweit legendäre Stürmer wie Robert Lewandowski, Karim Benzema und Luis Suarez die Endphase ihrer Karriere erreicht, und die neue Generation, die sie ersetzen soll, ist sehr spärlich.

Erling Haaland — die Ausnahme von der Regel

Der Experte bezeichnete den Manchester City-Star Erling Haaland als ein einzigartiges Talent unserer Zeit. Er sagte, dass Erling Haaland bei Borussia Dortmund ein Stürmer war, der in die freien Räume lief und seine Tore durch Geschwindigkeit erzielte. Bei Manchester City hat er sich in das Teamsystem integriert und ist zu einer "Maschine" geworden, die den Ball im Strafraum mit einer einzigen Berührung im Tor versenkt.

Harry Kane ist derzeit 31 Jahre alt und strebt an, wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo lange Zeit auf hohem Niveau zu spielen. Wenn er weitere 5 Jahre in der Nationalmannschaft spielt, bleibt in England Zeit, dass neue Talente heranreifen. Bisher ist jedoch auch in den Jugendnationalmannschaften kein so beständiger und gefährlicher Stürmer wie Kane zu sehen.

Diese Situation könnte in Zukunft zu ernsthaften Problemen für die englische Nationalmannschaft führen. Wenn nicht systematisch Mittelstürmer ausgebildet werden, ist es unvermeidlich, dass die "Three Lions" nach dem Abgang von Harry Kane eine große Lücke in der Offensive erleben werden.