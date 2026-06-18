Die in Nordamerika ausgetragene Weltmeisterschaft 2026 liefert bereits in den ersten Tagen unerwartete und spektakuläre Ergebnisse. Die Begegnung zwischen Portugal und der DR Kongo im ersten Spieltag der Gruppe K wurde zu einer echten Sensation in der Fußballwelt. Es wurde erwartet, dass das Debüt des Fußballlegendären Cristiano Ronaldo bei seiner historischen 6. WM mit einem einfachen Sieg des europäischen Giganten enden würde, doch die Afrikaner bewiesen auf dem Platz eine enorme Willenskraft.

Die vor dem Spiel vom Trainer der DR Kongo, Sébastien Desabre, versprochene „Überraschung“ wurde wahr, und das Spiel endete mit einem kämpferischen 1:1-Unentschieden.

Frühes Tor durch Joao Neves und die Antwort von Yoane Wissa

Das Spiel begann unter vollständiger Dominanz der Europäer. Bereits in den ersten Minuten, und zwar schon in der 6. Minute traf Portugals talentierter Mittelfeldspieler Joao Neves präzise und eröffnete den Spielstand. Nach diesem Tor erwarteten viele einen deutlichen Sieg für Portugal.

Doch kurz vor Ende der ersten Halbzeit stürmten die Afrikaner mit großer Kraft nach vorne. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45+1 Minute) nutzte der Stürmer der DR Kongo, Yoane Wissa, einen Fehler in der portugiesischen Defensive aus, traf ins Netz und stellte die Weichen auf ein Unentschieden. In der zweiten Halbzeit gelang es Cristiano Ronaldo und seinen Mitspielern trotz aller Bemühungen nicht, die Defensive der DR Kongo zu knacken.

Im folgenden offiziellen Sportplan finden Sie das Endergebnis dieser sensationellen Partie, die Torschützen und die vollständigen Aufstellungen der Teams:

Spielergebnis und Tore Portugiesische Nationalmannschaft Nationalmannschaft der DR Kongo Spielplan der nächsten Runde (23. Juni) • Endstand: 1:1

• Joao Neves: 6. Minute (1:0)

• Yoane Wissa: 45+1 Minute (1:1) • Costa (T), Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes;

• Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi (T), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutoussami;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Portugal – Usbekistan

• DR Kongo – Kolumbien



• Hinweis: Ein wichtiges Spiel für unsere Nationalmannschaft!

Der nächste Gegner ist die usbekische Nationalmannschaft!

Dieses unerwartete Unentschieden hat die Situation in der Gruppe K grundlegend verändert und den Kampf um den Aufstieg verschärft. Dass eine so starke Mannschaft wie Portugal in der ersten Runde Punkte liegen lässt, zeigt, dass die kühne Vermutung unseres Gruppenmitglieds Odil Ahmedov, „das Spiel gegen Portugal wird das einfachste sein“, nicht ohne Grund war.

Nun wird die portugiesische Nationalmannschaft im 2. Gruppenspiel am 23. Juni gegen unsere usbekische Nationalmannschaft antreten. Die DR Kongo, die in der ersten Runde Heldenmut bewies, trifft an diesem Tag auf Kolumbien. Für unsere Vertreter wird die Partie gegen Portugal zweifellos zum entscheidenden Duell um das Schicksal in der Gruppe.

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Nationalmannschaft der DR Kongo hat der Welt gezeigt, dass sie ein aus Weltstars bestehendes Portugal stoppen kann. Dieses Ergebnis ist eine große Chance und zusätzliche Motivation für die usbekische Nationalmannschaft. Ronaldo und seine Teamkollegen werden versuchen, ihren Frust in der zweiten Runde an uns auszulassen, aber es wurde bewiesen, dass man ihnen Punkte abnehmen kann, wenn unsere Jungs die richtige Taktik wählen. Wir glauben an unsere Jungs im historischen Spiel gegen Portugal!

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