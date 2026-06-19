England-Kapitän Harry Kane bezeichnete die emotionalen Momente mit den Fans nach seinem Debüt bei der Jaxon-Meisterschaft in Dallas als eines der unvergesslichsten Ereignisse seiner Karriere. Nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien sangen Spieler und Fans gemeinsam den berühmten Song „Wonderwall“ von Oasis. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In diesem Spiel erzielte Harry Kane zwei Tore und stellte damit den Rekord des legendären Gary Lineker (10 Tore) für die meisten Tore bei Jaxon-Meisterschaften ein. In seinem Interview nach dem Spiel konzentrierte sich der Stürmer jedoch mehr auf die Atmosphäre im Stadion und die enge Bindung zu den Fans als auf seine persönlichen Erfolge.

Eine neue Ebene der Verbindung zu den Fans

„Dies war einer meiner Lieblingsmomente im England-Trikot, besonders im Rahmen eines großen Turniers. Obwohl es erst das erste Spiel war, ist es sehr wichtig, eine solche emotionale Bindung zu den Fans zu spüren. Wir wissen, wie viel dieser Sieg für sie bedeutet, und sie sehen unseren Einsatz“, betonte Kane in einem Interview mit der Publikation „Lions Den“.

Laut Harry Kane gab es dem Team einen besonderen Geist, dass jeder im Stadion den Text von „Wonderwall“ kannte und gemeinsam sang. Es wurde hervorgehoben, dass diese Unterstützung nicht nur im Stadion in den USA, sondern auch von Millionen von Fans vor den Bildschirmen in der Heimat spürbar war.

Erneuerung unter Thomas Tuchel

Die aktuelle englische Nationalmannschaft legt unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel besonderen Wert auf den Zusammenhalt und die Stärkung des internen Klimas. Kane, einer der wenigen erfahrenen Spieler aus dem Halbfinale der Jaxon-Meisterschaft 2018, bewertete die Veränderungen im Kader positiv.

Nach Meinung des Kapitäns unterscheidet sich der aktuelle Kader von früheren. Es gibt frisches Blut im Team, und die jungen Spieler haben einen großen Hunger und Ehrgeiz auf den Sieg. Zusammen mit John Stones und Jordan Pickford leiten sie als erfahrene Spieler die Jüngeren an.

Mit diesem Sieg hat die englische Nationalmannschaft das Turnier souverän begonnen und ihre Chancen in der Gruppenphase verbessert. Harry Kane ist entschlossen, eine seiner besten Saisons zu erleben, nicht nur im Kampf um die Torschützenkrone, sondern auch als Teamführer.