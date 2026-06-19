Michael Owen rät Rio Ngumoha, bei Liverpool zu bleiben und nicht nach Deutschland zu wechseln

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Michael Owen rät Rio Ngumoha, bei Liverpool zu bleiben und nicht nach Deutschland zu wechseln

Die "Anfield"-Legende Michael Owen äußerte sich zur Zukunft des 17-jährigen Talents Rio Ngumoha. Berichten zufolge besteht derzeit großes Interesse des deutschen Giganten Bayern München an dem jungen Flügelspieler. Owen ist der Meinung, dass es für Ngumoha sinnvoller wäre, sich erst bei Liverpool zu etablieren, bevor er einen Weg wie Jude Bellingham oder Jadon Sancho einschlägt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Rio Ngumoha zieht seit seinem Wechsel von der Chelsea-Akademie nach Merseyside im Jahr 2024 durch seine glanzvollen Leistungen die Aufmerksamkeit von Experten auf sich. In der vergangenen Saison kam er in 29 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz und bewies sein enormes Potenzial. Das Debüt des jungen Spielers in der ersten Mannschaft und seine Tore deuten darauf hin, dass er in der Saison 2026/27 zu einem wichtigen Teil des Teams werden könnte.

Bayern-Interesse und die Konkurrenzsituation

In einem Interview mit Goal.com verglich Owen Ngumohas Situation mit den Beispielen von Jude Bellingham und Jadon Sancho. Er betonte, dass Bellinghams Wechsel von Birmingham City zu Borussia Dortmund ein Aufstieg war. Sancho hingegen ging nach Deutschland, weil er bei Manchester City nicht genügend Spielpraxis bekam. Ngumoha hingegen befindet sich bereits bei einem der stärksten Clubs der Welt.

Die Konkurrenz im Liverpool-Kader könnte den jungen Spieler jedoch zögern lassen. Während ein möglicher Abgang von Mohamed Salah den Weg für Ngumoha ebnen könnte, plant die Vereinsführung kostspielige Transfers für die Außenpositionen. Dies könnte den Durchbruch des 17-jährigen Flügelspielers in die erste Mannschaft erschweren.

Obwohl Bayern München kürzlich Stars wie Michael Olise verpflichtet hat, beobachtet der Verein weiterhin junge Talente auf dem englischen Markt. Die Münchner sehen in Ngumoha eine zukünftige offensive Kraft. Die Liverpool-Führung hat jedoch nicht die Absicht, ihr Talent ziehen zu lassen, und betrachtet ihn als Teil des langfristigen Projekts des Clubs.

Laut Owen ist der Verbleib bei Liverpool für Ngumoha nicht nur eine Komfortzone, sondern die Chance, auf höchstem Niveau zu wachsen. Wenn er sich in Merseyside beweisen kann, wird sein Ansehen schneller steigen, als wenn er zu einem anderen europäischen Club wechseln würde. Bisher hat der Spieler noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, welcher Weg für seine Entwicklung am besten ist.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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