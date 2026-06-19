USA und Australien geben Startaufstellungen für Kampf um Gruppenführung bekannt (Foto)

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USA und Australien geben Startaufstellungen für Kampf um Gruppenführung bekannt (Foto)

Die zweite Runde der Gruppe S bei der Weltmeisterschaft 2026 beginnt. Im ersten Spiel der Runde treffen die Nationalmannschaften der USA und Australiens aufeinander.

Vor diesem Duell, das entscheidend für die Tabellenführung der Gruppe ist, haben beide Teams ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Die Wahl der Trainer für offensive und ausgewogene Aufstellungen lässt auf ein intensives Spiel schließen.

Das Tor der USA wird von Fries bewacht. In der Verteidigung agieren Freeman, Ream und Richards. Auf den Flügeln wurde Vertrauen in Robinson und Dest gesetzt.

Im Zentrum des Spielfelds spielt das Duo McKennie und Adams. Die Angriffsreihe besteht aus Tillman, Balogun und Ricardo Pepi.

Startaufstellung der USA:

Torwart: Fries.

Verteidiger: Freeman, Ream, Richards.

Außenverteidiger: Robinson, Dest.

Mittelfeldspieler: McKennie, Adams.

Stürmer: Tillman, Balogun, Ricardo Pepi.

Im Tor Australiens steht Beach. In der Dreierkette der Verteidigung agieren Burgess, Souttar und Circati.

Auf den Flügeln spielen Bos und Italiano, während O'Neill und Okon-Engster im Zentrum agieren. Das Sturm-Trio besteht aus Velupillay, Muhammad Toure und Matthew Leckie.

Startaufstellung Australiens:

Torwart: Beach.

Verteidiger: Burgess, Souttar, Circati.

Außenverteidiger: Bos, Italiano.

Mittelfeldspieler: O'Neill, Okon-Engster.

Stürmer: Velupillay, Muhammad Toure, Matthew Leckie.

Es wird erwartet, dass die USA auf Ballbesitz, schnelle Pässe und Angriffe über die Flügel setzen. Australien wird versuchen, den Gegner durch physische Zweikämpfe, Standardsituationen und schnelle Konter unter Druck zu setzen.

Die drei Punkte aus diesem Kampf um die Gruppenführung würden die Chancen beider Teams auf dem Weg in die Playoffs erheblich steigern.

USAAustralienRicardo PepeMuhammad Ture
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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