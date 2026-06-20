Calhanoglu: „Vielleicht ist dies meine letzte Weltmeisterschaft, Fußball ist manchmal sehr grausam“

Die Niederlage (0:1) gegen Paraguay im 2. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 war ein schwerer Schlag für die türkische Nationalmannschaft. Unabhängig vom Ergebnis des letzten Spiels gegen den Gastgeber USA ist klar, dass die Türken nicht über den vierten Platz in der Gruppe hinauskommen und das Turnier vorzeitig verlassen werden.

Nach Trainer Vincenzo Montella und dem jungen Star Arda Güler äußerte sich auch der Kapitän der Nationalmannschaft und Inter-Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu mit seinen schmerzhaften und emotionalen Gedanken über dieses Scheitern.

"Es ist schwer, Worte zu finden" — Das Zitat des Kapitäns

Der erfahrenste und führende Spieler der Nationalmannschaft beschrieb die Situation auf dem Platz und den psychischen Zustand des Teams so:

"Es ist gerade schwer, Worte zu finden. Das ist sehr hart. In beiden Spielen habe ich alles versucht. Wir haben geschossen – es hat nicht geklappt. Wir haben uns bemüht – es gab kein Ergebnis. Pures Pech. Sie haben schon beim ersten Schuss getroffen. Alle sind traurig und niedergeschlagen. Wir haben es versucht, aber es kam nichts dabei heraus. Das war eine nützliche Erfahrung für alle".

3 wichtige Punkte von Hakan Calhanoglus Statement

In seinem Statement ging der Kapitän nicht nur auf die heutige Niederlage ein, sondern auch auf die Zukunft des Teams und sein eigenes Schicksal in der Nationalmannschaft:

Die letzte WM-Flamme: In Anbetracht seines Alters gestand Calhanoglu eine sehr schmerzhafte Wahrheit seiner Karriere: "Unser Team ist jung, es gibt noch viele Turniere vor uns. Vielleicht ist dies meine letzte Weltmeisterschaft".

Stolz und Erfahrung: Trotz der Niederlage forderte Hakan das Team auf, mental nicht aufzugeben: "Wir sollten stolz auf uns sein, denn es ist nicht einfach, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Das Ausscheiden aus dem Turnier ist immer hart".

Das grausame Gesetz des Fußballs: Obwohl sie in beiden Spielen überlegen waren, wurde ein einfacher Fehler teuer bezahlt: "Fußball ist manchmal grausam. Wir müssen aus dieser Situation lernen. Wieder einmal haben wir das Spiel wegen eines einzigen Schusses verloren".

Das letzte Duell: Kampf um die Ehre

Obwohl die WM 2026 für die türkische Nationalmannschaft in Bezug auf den Weiterzug beendet ist, steht noch das 3. Spiel gegen den Gastgeber USA an. Das Team unter der Führung von Hakan Calhanoglu wird für seine Ehre und für die türkischen Fans, die sie aus der Ferne unterstützen, auf den Platz gehen.

Große Turniere sind immer voller unerwarteter Dramen, und wir hoffen, dass dieses Scheitern als Fundament für zukünftige Siege der jungen türkischen Generation dient. Verfolgen Sie das WM-Tagebuch mit uns!