Gerüchte beendet: Real Madrid gibt offizielles Statement zu Michael Olise ab

Madrischer Real Madrid Club hat ein offizielles Statement veröffentlicht, um den Transfergerüchten um den Bayern München Flügelspieler Michael Olise ein Ende zu setzen. Der „Königliche Club“ betonte ausdrücklich, dass keinerlei Kontakt mit dem französischen Fußballer, seinen Agenten oder Vertretern bestand.

Offizieller Text des Dementis

In der Erklärung auf der offiziellen Website des Vereins heißt es:

«In Bezug auf die in verschiedenen Medien verbreiteten Meldungen über ein angebliches Interesse unseres Vereins an dem Bayern-Spieler Michael Olise stellt Real Madrid klar, dass wir weder direkt noch indirekt Kontakt mit dem Spieler selbst, seinen Vertretern oder Personen in seinem Umfeld hatten».

Institutioneller Respekt zwischen Real und Bayern

Der Madrider Gigant würdigte besonders die über Jahre gewachsenen starken Verbindungen zum Münchener Club:

Gegenseitiges Vertrauen: Die Beziehung zwischen den beiden Vereinen basiert seit vielen Jahren auf Respekt, Zusammenarbeit und Vertrauen.

Transferethik: Real erinnerte daran, dass es ein Prinzip der institutionellen Loyalität ist, bei Interesse an einem Spieler zuerst direkte Verhandlungen mit dessen aktuellem Verein zu führen.

Bedauern: Die Vereinsführung drückte ihr Bedauern darüber aus, dass solche unwahren Vermutungen und Erfindungen in den Medien verbreitet werden.

Wer hat die Gerüchte verbreitet?

Die Meldungen über diesen Transfer sorgten in der Sportpresse für großes Aufsehen. Insbesondere folgende renommierte Quellen und Publikationen behaupteten, Real zeige ernsthaftes Interesse an Olise:

Fabrizio Romano (bekannter Insider) Marca und AS (Madrider Publikationen) Mundo Deportivo (Barcelona-Publikation)

Nach diesem schnellen und deutlichen Dementi von Real Madrid wurde dem Hype um den Wechsel des talentierten französischen Flügelspielers nach Madrid offiziell ein Ende gesetzt.