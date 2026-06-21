Gute Nachrichten für Thomas Tuchel: England-Stars kehren in den Kader zurück

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Gute Nachrichten für Thomas Tuchel: England-Stars kehren in den Kader zurück

Nach einem erfolgreichen Start in die Gruppenphase der Weltmeisterschaft hat die englische Nationalmannschaft vor dem nächsten wichtigen Spiel wieder an Stärke gewonnen. Marcus Rashford und Declan Rice, die zuvor verletzt waren, stehen Cheftrainer Thomas Tuchel wieder voll zur Verfügung. Diese Nachricht soll die Ambitionen der "Three Lions" im Turnier weiter stärken. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Berichten zufolge nahmen beide Spieler am Samstagstraining in Kansas City ohne Einschränkungen teil. Marcus Rashford, der im ersten Spiel gegen Kroatien (4:2) eingewechselt wurde und traf, hatte sich aufgrund leichter Muskelschmerzen eine Zeit lang separat vorbereitet. Vizekapitän Declan Rice musste im Eröffnungsspiel aufgrund von Beschwerden im Rücken und Knie vorzeitig ausgewechselt werden.

Die Situation um Saka ist etwas komplizierter

Laut The Guardian ist der Zustand von Rice und Rashford zwar positiv, doch die Situation um Bukayo Saka bleibt besorgniserregend. Der Arsenal-Star nahm nicht am Mannschaftstraining teil und beschränkte sich auf ein individuelles Programm in den Innenräumen. Tuchel betonte, dass die Wahrscheinlichkeit, den Spieler im Spiel gegen Ghana in der Startelf zu sehen, sehr gering sei.

Bukayo Saka kämpft derzeit mit einem chronischen Problem an der Achillessehne. Der Trainerstab und die medizinischen Mitarbeiter halten es für riskant, das junge Talent über 90 Minuten auf dem Platz zu lassen. Daher ist es nahezu sicher, dass er das Spiel am Dienstag in Boston auf der Ersatzbank beginnen wird.

Thomas Tuchel sagte in einem Presseinterview: "Saka versucht, das Problem mit der Achillessehne zu beheben, aber er ist noch nicht bereit, volle 90 Minuten zu spielen". Dies deutet darauf hin, dass der Trainer den Spieler für die K.-o.-Phase des Turniers schont. Sein Platz auf dem rechten Flügel wird voraussichtlich wieder von Noni Madueke besetzt.

Laut Goal.com strebt die englische Nationalmannschaft an, ihre Führung in Gruppe G zu festigen. Die Rückkehr von Rashford verschärft den Wettbewerb mit Anthony Gordon auf dem linken Flügel. Von Declan Rice wird erwartet, dass er seine unverzichtbare Rolle im defensiven Mittelfeld wieder übernimmt, was Tuchel größere taktische Möglichkeiten bietet.

Insgesamt erlaubt die Tiefe der englischen Bank Tuchel, Rotationen im Kader vorzunehmen, ohne die Hauptstars zu riskieren. Das Spiel gegen Ghana könnte entscheidend für den Auszug aus der Gruppenphase sein.

EnglandThomas TuchelWeltmeisterschaftMarcus RashfordBukayo Saka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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