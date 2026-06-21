Luis de la Fuente sagt, es sei ein Fehler, Lamine Yamal mit Lionel Messi zu vergleichen

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, äußerte sich zum Hype um das junge Talent von Barcelona und der Nationalmannschaft, Lamine Yamal. Der Spezialist hält es für einen großen Fehler, das 18-jährige Talent mit Fußballlegenden wie Lionel Messi und Diego Maradona zu vergleichen. Seiner Meinung nach könnten solche Parallelen die Entwicklung des jungen Spielers negativ beeinflussen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com vermeidet De la Fuente zwar Vergleiche zwischen Lamine Yamal und Fußballikonen, erkennt aber sein außergewöhnliches Talent an. Der Trainer stellte das Können des jungen Flügelspielers auf eine Stufe mit großen Persönlichkeiten der Kunstwelt — Michelangelo und Salvador Dalí. Er betonte, dass für „Genies“ wie Yamal Dinge, die gewöhnlichen Menschen übernatürlich erscheinen, völlig normal seien.

Genie und Entwicklungsphase

"Es wäre ein Fehler, ihn mit jemandem zu vergleichen. Er ist erst 18, in einem Prozess der Entwicklung und des Wachstums. Wir müssen ihm ermöglichen, seinen eigenen Weg zu gehen. Spieler wie Lamine, die sich von anderen abheben, sind auf jeden Druck vorbereitet. Sie gelten als Genies wie Michelangelo", betonte der spanische Coach auf der Pressekonferenz.

Derzeit bereitet sich die spanische Nationalmannschaft auf das Spiel gegen Saudi-Arabien vor. Das Hauptaugenmerk der Mannschaft liegt auf dem körperlichen Zustand von Yamal. Nach einer Muskelverletzung im April kam der Spieler im Spiel gegen Kap Verde nur 20 Minuten zum Einsatz. Während Fans und Experten ihn in der Startelf sehen wollen, setzt der Trainer auf Vorsicht.

Lamine Yamal selbst gab zu, dass er noch nicht bereit ist, 90 Minuten mit voller Kraft zu spielen. Luis de la Fuente sagte, dass die Einsatzzeit des Flügelspielers im nächsten Spiel basierend auf medizinischen Werten und der Spielsituation festgelegt wird. Seiner Meinung nach ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Gesundheit des Spielers und seinem Nutzen für das Team zu wahren.

Teamatmosphäre

Über die interne Stimmung im Nationalteam sagte der Trainer, dass die große Aufmerksamkeit für Yamal keinen negativen Einfluss auf andere erfahrene Spieler habe. Er erklärte, dass das Team geschlossen stehe und alle Spieler die Rolle des jungen Stars richtig verstünden. Obwohl die Mannschaft nach dem Unentschieden im ersten Spiel leicht entmutigt war, motiviert die Kritik die Spieler zusätzlich.

Die spanische Nationalmannschaft strebt einen Sieg im Duell gegen Saudi-Arabien an, um ihre Position wiederherzustellen. Lamine Yamals Einsatz und sein Spiel stehen nicht nur in Spanien, sondern in der gesamten globalen Fußballgemeinschaft im Mittelpunkt. Der Trainerstab versucht, die Gesundheit des jungen Talents nicht zu gefährden.