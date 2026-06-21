Abduqodir Husanov unter den drei schnellsten Spielern des Turniers
Die FIFA hat die offiziellen Statistiken nach der ersten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 veröffentlicht. Darin wurde auch ein separates Ranking der Spieler mit den höchsten Geschwindigkeiten präsentiert.
Erfreulicherweise schaffte es der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des Manchester City, der im Spiel gegen Kolumbien in Gruppe K die volle Spielzeit absolvierte, Abduqodir Husanov, unter die drei schnellsten Fußballspieler der Welt.
Schneller als Mbappe und Son: Das Duo Husanov und Haaland
Unser 22-jähriger Landsmann erreichte im ersten Spiel eine Geschwindigkeit von 36,5 Kilometern pro Stunde. Interessanterweise erreichte auch sein Manchester-City-Teamkollege, der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft Erling Haaland, denselben Wert. Zwei Vertreter eines Vereins teilen sich den zweiten Platz im FIFA-Ranking.
Mit diesem Wert ließ Husanov einige der bekanntesten Stars des Weltfußballs hinter sich. So war er deutlich schneller als der Kapitän der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappe (35,1 km/h) und der südkoreanische Stürmer Son Heung-min (35,2 km/h). Nur der Australier Jordan Bos (36,7 km/h) führt dieses Ranking mit einem geringen Vorsprung an.
WM 2026: Die TOP 10 der schnellsten Spieler der 1. Runde
Laut dem offiziellen FIFA-Protokoll sind die Geschwindigkeitswerte der ersten Runde in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Platz
Spielername
Nationalmannschaft
Maximalgeschwindigkeit
1
Jordan Bos
Australien
36,7 km/h
2-3
Erling Haaland
Norwegen
36,5 km/h
2-3
Abduqodir Husanov
Usbekistan
36,5 km/h
4
Muhammad Toure
Australien
35,8 km/h
5
Ryan Gravenberch
Niederlande
35,6 km/h
6
Alan Minda
Ecuador
35,5 km/h
7-8
Son Heung-min
Südkorea
35,2 km/h
7-8
Jed Spence
England
35,2 km/h
9
Kylian Mbappe
Frankreich
35,1 km/h
10
Pedro Neto
Portugal
34,8 km/h
Die nächste verantwortungsvolle Prüfung
Die usbekische Nationalmannschaft wird ihr zweites Spiel der Gruppenphase am 23. Juni um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit gegen die portugiesische Nationalmannschaft bestreiten. Nachdem Husanov in der ersten Runde eine hohe physische Leistungsfähigkeit und Rekordgeschwindigkeit gezeigt hat, wird die Aufmerksamkeit der Fans darauf liegen, inwieweit er die portugiesische Offensive unter der Führung von Cristiano Ronaldo im kommenden Spiel stoppen kann.
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