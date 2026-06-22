Lamine Yamal erzielt Debüt-Tor bei der Weltmeisterschaft: Spanien überrollt Saudi-Arabien

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Lamine Yamal erzielt Debüt-Tor bei der Weltmeisterschaft: Spanien überrollt Saudi-Arabien

Spaniens Jungstar Lamine Yamal verkündete die echte Rückkehr seines Teams ins Turnier, indem er sein erstes Tor bei der Weltmeisterschaft 2026 erzielte. Im Spiel gegen Saudi-Arabien gewannen die Spanier mit 4:0 und bewiesen nach dem Misserfolg in der ersten Runde, wozu sie fähig sind. Dieser Sieg verbessert die Situation in der Gruppenphase für die Schützlinge von Luis de la Fuente erheblich. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Dieses Spiel war für Spanien von enormer Bedeutung, nachdem sie im Eröffnungsspiel des Turniers ein torloses Unentschieden (0:0) gegen die DR Kongo verzeichnet hatten. Laut Goal.com begann das Barcelona-Wunderkind Lamine Yamal das erste Spiel auf der Ersatzbank, doch diesmal stand er in der Startelf und hob die Offensivkraft des Teams auf ein neues Niveau. In einem Interview nach dem Spiel betonte der junge Stürmer, dass das Team die richtigen Schlüsse aus dem ersten Unentschieden gezogen habe.

Historisches Tor und familiäre Freude

Dieses Spiel wird für Lamine Yamal auch durch einen persönlichen Rekord in Erinnerung bleiben. Er feierte sein Debüt-Tor bei Weltmeisterschaften, indem er einen Pass von Mikel Oyarzabal verwertete. Für den erst 18-jährigen Fußballer waren diese Momente sehr emotional, da er das Turnier vor vier Jahren noch als gewöhnlicher Schüler verfolgt hatte.

"Das ist ein ganz besonderer Moment. Ich habe immer davon geträumt, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. In meinem ersten Spiel in der Startelf ein Tor zu schießen, ist pure Magie. Während ich die letzte WM im Klassenzimmer verfolgt habe, habe ich heute vor den Augen meiner Mutter und meiner Familie getroffen", sagt der Held des Spiels sichtlich bewegt.

Warum wurde Yamal zur Halbzeit ausgewechselt?

Trotz einer glanzvollen Leistung in der ersten Halbzeit wurden Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal, der einen Doppelpack erzielte, zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Obwohl dies bei vielen Fans Fragen aufwarf, erklärte der Spieler dies mit dem taktischen Plan des Trainers. Seinen Worten zufolge war das Hauptziel, Kräfte zu sparen und für die kommenden schwierigen Phasen bereit zu sein.

"Das war ein vorab vereinbarter Plan. Wir hatten die Möglichkeit, bis zur Pause alles zu geben und uns dann auszuruhen. Das Wichtigste war, dem Team zu helfen und zu gewinnen. Wir haben jetzt unseren Rhythmus gefunden und wollen noch mehr", fügte Yamal hinzu. Mit diesem Sieg setzt die spanische Nationalmannschaft ihren Kampf um die Gruppenführung fort.

Die spanische Presse und Experten loben Yamals Leistung überschwänglich. Seine Bewegungen und seine Technik auf dem Platz steigern nicht nur das Offensivpotenzial des Teams, sondern stellen eine ständige Gefahr für die gegnerischen Verteidiger dar. Es wird erwartet, dass Luis de la Fuente diesem jungen Talent in den nächsten Spielen noch mehr Vertrauen schenken wird.

Lamine YamalSpanienWeltmeisterschaftFußballBarcelona
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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