Michael Owen verteidigt Cristiano Ronaldo gegen Kritiker: Er wird noch einmal zeigen, was er kann

Nach dem überraschenden 1:1-Unentschieden der portugiesischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo geriet Kapitän Cristiano Ronaldo erneut in die Kritik. Der ehemalige englische Stürmer Michael Owen gab an, den negativen Meinungen über den 41-jährigen Star nicht zuzustimmen, und verteidigte ihn. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Während Lionel Messi mit einem Hattrick gegen Algerien den Sieg Argentiniens sicherte, warf Ronaldos torlose Leistung bei vielen Fragen auf. Owen ist jedoch der Meinung, dass es falsch sei, Ronaldo vorzuwerfen, im allgemeinen Spielverlauf unsichtbar zu sein, da er seine Rolle bereits geändert habe.

Ronaldos neue Rolle und die Kritik

In einem Artikel für die Daily Mail schreibt Michael Owen: "Dass Lionel Messi einen Tag vor dem Portugal-Spiel einen Hattrick erzielte, spielte gegen Ronaldo, aber ich akzeptiere die Kritik an ihm nicht. Cristiano hat seinen Spielstil in den letzten Jahren komplett verändert und ist zu einem echten 'Laucher' im Strafraum geworden".

Der Experte betonte, dass die Fans von Ronaldo Aktivität auf allen Positionen des Spielfelds erwarten, seine Hauptaufgabe jedoch darin bestehe, im entscheidenden Moment zu treffen. "Er war nie ein Spieler, der aktiv am Spielaufbau beteiligt war, besonders nicht in der Endphase seiner Karriere. Wenn er nicht trifft, ist es sehr einfach, ihn zu beschuldigen", fügte Owen hinzu.

Das Spiel gegen Usbekistan und die Erwartungen

Cristiano Ronaldo befindet sich derzeit in einer torlosen Serie von 10 Spielen in großen Turnieren. Dennoch ist Owen zuversichtlich, dass der portugiesische Stürmer bald seinen "Killerinstinkt" beweisen wird. Seiner Meinung nach wird Ronaldo die nächste Gelegenheit nutzen, um den Kritikern zu antworten.

Laut Goal.com wird der nächste Gegner der portugiesischen Nationalmannschaft Usbekistan sein. Die Mannschaft von Roberto Martinez muss dieses Spiel gewinnen, um ihre Situation in Gruppe K zu verbessern. Owen ist überzeugt, dass Ronaldo gerade im Spiel gegen Usbekistan einen Hattrick erzielen und alle zum Schweigen bringen wird.

Für die usbekische Nationalmannschaft hat diese Begegnung eine historische Bedeutung, nicht nur wegen der Punkte in der Gruppe, sondern auch im Hinblick auf den würdigen Widerstand gegen eine Legende des Weltfußballs. Die Augen der Welt werden am Dienstag auf dieses Spiel gerichtet sein, um zu sehen, ob Cristiano Ronaldo seine torlose Serie beendet.