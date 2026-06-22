Vor dem Spiel der Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan im Rahmen der Weltmeisterschaft teilte der bekannte portugiesische Fußballagent Paulo Barboza seine Gedanken mit. Laut einem Bericht von "Sport-Express" blickt der Experte skeptisch auf die Chancen seiner Nationalmannschaft im kommenden Spiel und schätzt das Potenzial der Usbekistan-Vertreter hoch ein.

Usbekistan ist eine stärkere Mannschaft als DR Kongo

Paulo Barboza verbarg nicht, dass er das Spiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien in der ersten Runde verfolgt hatte und einen positiven Eindruck gewann. Obwohl Usbekistan in diesem Spiel eine Niederlage einstecken musste, erregte ihr substanzieller Fußball die Aufmerksamkeit vieler internationaler Experten.

"Wenn man das Spiel Portugals gegen DR Kongo betrachtet, bin ich mir nicht ganz sicher, ob unsere Mannschaft gewinnen wird. Ich habe das Spiel Usbekistans gegen Kolumbien gesehen. Meiner Meinung nach ist Usbekistan eine stärkere Mannschaft als DR Kongo. Über Kolumbien braucht man gar nicht erst zu sprechen. Portugal steht ein sehr schwieriges Spiel bevor", sagte der portugiesische Agent.

Portugal muss Änderungen in der Aufstellung und im Angriff vornehmen

Die portugiesische Nationalmannschaft spielte im ersten WM-Spiel überraschend 1:1 gegen DR Kongo und ließ Punkte liegen. Barboza ging auf die Leistungen der führenden Spieler seiner Nationalmannschaft ein, insbesondere Bernardo Silva und Vitinha, und betonte, dass einige Spieler im Kader derzeit nicht in optimaler sportlicher Form seien.

Nach Ansicht des Agenten muss die portugiesische Nationalmannschaft auf folgende Punkte achten, wenn sie Erfolg haben will:

Überprüfung der Mannschaftsaufstellung;

Umgehende Änderung des Spielstils in der Angriffslinie.

Zur Erinnerung: Das Spiel Portugal gegen Usbekistan, das die Situation in Gruppe K erheblich verändern könnte, findet am 23. Juni statt. Die Fans erwarten in diesem Duell einen intensiven Kampf beider Mannschaften um den Sieg.