Hamdamov: Gegen Ronaldo zu spielen war ein Traum, heute fühlt es sich wie eine Fantasie an

Nach dem intensiven Kampf der usbekischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien (1:3) in der ersten Runde der Weltmeisterschaft gab Mittelfeldspieler Doston Hamdamov dem AFC-Pressedienst ein aufrichtiges Interview über seine Eindrücke vom Spiel und seine nächsten Pläne. Im Gespräch sprach der Fußballer über die Worte des Cheftrainers nach der Niederlage, unvergessliche Erinnerungen aus dem Jahr 2009 und seine Gedanken zum kommenden Gegner — Cristiano Ronaldo.

Starke Motivation vom Cheftrainer

Obwohl im Spiel gegen Kolumbien die Chance verpasst wurde, wurde der starke Widerstand der Nationalmannschaft vom Cheftrainer hoch gelobt. Dies gab den Spielern zusätzliche Kraft vor dem extrem wichtigen Spiel gegen Portugal:

"Unser Trainer sagte: 'Ihr habt ein sehr gutes Spiel gezeigt und dem Gegner starken Widerstand entgegengesetzt', sagte er. Er drückte seine Freude aus und betonte, dass wir weiterarbeiten müssen, um Portugal mit der gleichen Stärke zu begegnen. Wir haben daraus eine starke Motivation gezogen. Wir streben weiter vorwärts", sagt Hamdamov.

2009: Ein Kindheitstraum in Taschkent

Jahre später führt das Schicksal die usbekischen Fußballer erneut mit der Weltfußball-Legende Cristiano Ronaldo zusammen. Doch diesmal nicht auf der Tribüne, sondern auf dem grünen Rasen! Doston erinnert sich an die Tage, als Ronaldo 2009 in Taschkent war, wie folgt:

Unvergessliche Momente: Damals waren unsere Spieler noch kleine Kinder, während Ronaldo auf dem Höhepunkt seiner Stärke und seines Ruhms war.

Ein unerreichbarer Traum: In jenen Jahren schien es für junge Jungen ein schlichtweg unerreichbarer Traum zu sein, Cristiano auf dem Platz gegenüberzustehen.

Ein großes Idol: Doston gab ausdrücklich zu, dass er Ronaldos Spiele seit seiner Kindheit verfolgt und er für ihn ein echtes Idol ist.

"Es ist wie ein wunderschöner Traum"

Nun löst es bei unseren Spielern eine besondere Aufregung aus, nicht mehr als einfacher Zuschauer, sondern als ebenbürtiger Gegner den WM-Rasen zu betreten. Es ist klar, dass es nicht einfach sein wird, gegen Stars aus den Top-Clubs Europas und insbesondere gegen Ronaldo selbst zu agieren.

Doch Doston Hamdamov betonte, dass sich hinter dieser Schwierigkeit sehr angenehme Gefühle verbergen:

"Es fühlt sich wie ein Traum an. Es ist schwierig, nicht nur gegen Ronaldo, sondern gegen Spieler aus den Top-Clubs Europas zu spielen. Aber andererseits ist es ein schönes Gefühl. Im nächsten Spiel werden wir starken Widerstand leisten".

Vor uns liegt ein lebenswichtiges Spiel gegen Portugal. Wir glauben daran, dass unsere Nationalmannschaft alles auf dem Platz geben und die Fans freuen wird!