Conceição: „Ich kenne die Taktik, mit der Usbekistan gegen uns spielen wird“

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Conceição: „Ich kenne die Taktik, mit der Usbekistan gegen uns spielen wird“

Heute ist der aufregende Tag gekommen, auf den alle usbekischen Fußballfans sehnsüchtig gewartet haben. Im Rahmen des 2. Spieltags der Gruppenphase der WM 2026 trifft die usbekische Nationalmannschaft auf Portugal. Vor diesem lebenswichtigen Duell sprach der Mittelfeldspieler des gegnerischen Teams, Francisco Conceição, The Touchline in einem Interview über die Taktik und Spielstrategie unserer Vertreter.

Usbekistans „feste Festung“ aus Sicht des Gegners

Der portugiesische Spieler verschwieg nicht, dass er die Stärken unserer Nationalmannschaft gut studiert hat und dass das heutige Spiel für sie kein Spaziergang wird. Er betonte besonders das disziplinierte und kompakte Defensivspiel unserer Mannschaft:

„Ich kenne die Strategie, die die usbekische Nationalmannschaft im Spiel anwendet. Sie werden versuchen, unser erstes Tor so lange wie möglich hinauszuzögern. Dafür nutzen sie eine sehr gut organisierte Abwehrreihe aus fünf Spielern. Diese Linie ist sehr kompakt und spielt mit großem gegenseitigen Verständnis“, sagte Francisco Conceição.

Aus Conceiçãos Anerkennung geht hervor, dass der portugiesische Trainerstab die Defensivtaktik unserer Vertreter genau analysiert und sich ernsthaft darauf vorbereitet hat.

Heute — Das entscheidende Duell!

Das Spiel Portugal gegen Usbekistan, das über das weitere Schicksal in Gruppe K entscheidet, findet heute, am 23. Juni , statt.

Dieses intensive Aufeinandertreffen beginnt um 22:00Uhr Taschkenter Zeit. Wir wünschen unseren Nationalspielern viel Erfolg dabei, die Angriffe der portugiesischen Stars auf dem grünen Rasen abzuwehren und unseren Fans ein unvergessliches historisches Ergebnis zu schenken! Wir feuern sie weiter an!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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