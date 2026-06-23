Englands legendärer Torhüter Peter Shilton erwartet, dass sein absoluter Rekord für die meisten Einsätze in der Nationalmannschaft in Kürze gebrochen wird. Shilton, der derzeit mit 125 Spielen führt, ist zuversichtlich, dass dieser Meilenstein vom Teamkapitän Harry Kane übertroffen wird. In einem Interview mit Goal.com betonte der ehemalige Keeper, dass Kane nicht nur ein Rekordbrecher, sondern einer der komplettesten Stürmer in der Geschichte des englischen Fußballs sei. Laut Goal.com berichtet die Nachricht.

Seit seinem Nationalmannschaftsdebüt im Jahr 2015 ist Harry Kane in 115 Spielen zum Einsatz gekommen und hat 81 Tore erzielt. Er hat bereits die Marke von 53 Toren von Wayne Rooney übertroffen und ist damit der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte Englands. Nun steht er vor der Aufgabe, Peter Shiltons Rekord von 125 Spielen zu brechen. Aus Shiltons Sicht ist Kane diese Ehre in jeder Hinsicht würdig und ein wahrer Anführer der Mannschaft.

Historischer Vergleich: Greaves, Lineker und Kane

Peter Shilton verglich den modernen Fußballstar mit den legendären Torschützen der Vergangenheit, Jimmy Greaves und Gary Lineker. Seinen Worten zufolge hatte jeder Stürmer einen eigenen Stil. Während Greaves durch sein großartiges Dribbling und die Fähigkeit bestach, aus jeder Situation ein Tor zu erzielen, war Gary Lineker für sein Geschick bekannt, im Strafraum zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und eiskalt abzuschließen.

Harry Kane hingegen gilt im Gegensatz zu diesen beiden Legenden als physisch stärkerer und universeller Stürmer. Shilton lobte besonders Kanes Überlegenheit in Luftduellen, seine Schüsse von außerhalb des Strafraums und seine Gefährlichkeit bei Standardsituationen. Obwohl er nicht so schnell wie Gary Lineker sei, wurde betont, dass seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, und sein technisches Repertoire breiter seien.

Derzeit beträgt der Unterschied zwischen Harry Kane und Peter Shilton nur 10 Spiele. Shilton, der von 1970 bis 1990 das Tor der Nationalmannschaft hütete, ist zufrieden, dass sein Rekord in die Hände eines würdigen Nachfolgers übergeht. Unter Experten und Fans wird diskutiert, dass Kane lediglich ein großer Titel (Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft) mit der Nationalmannschaft fehlt, um als der größte englische Fußballer aller Zeiten (GOAT) anerkannt zu werden.

Auch für usbekische Fußballfans ist der Name Harry Kane sehr bekannt. Seine produktiven Spiele in der Premier League und seine Beständigkeit in der Nationalmannschaft reihen ihn zu den stärksten Mittelstürmern der Welt. Wenn Kane seine Karriere verletzungsfrei fortsetzt, wird erwartet, dass er nicht nur bei der Anzahl der Spiele, sondern auch bei den Toren unerreichbare Rekorde aufstellt.