Lionel Messi erneut der Held: Argentinien besiegt Österreich

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Lionel Messi erneut der Held: Argentinien besiegt Österreich

Die argentinische Nationalmannschaft sicherte sich in einem Spiel der Gruppe J einen wichtigen Sieg gegen Österreich. In der Begegnung im Stadion von Dallas erzielte Lionel Messi einen Doppelpack und sicherte seinem Team den 2:0-Erfolg. Dieser Sieg stärkt die Position der amtierenden Weltmeister im Turnier weiter. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Nach dem Spiel lobte Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni nicht nur die Tore seines Kapitäns, sondern insbesondere seinen Einsatz auf dem Platz. Laut TyC Sports betonte der Trainer, dass Messis Bewegungen ohne Ball und sein Beitrag zum Mannschaftsspiel wichtiger seien als die Tore.

Einsatz des Kapitäns und Teamgeist

Lionel Scaloni würdigte Messis Aktivität beim Ballgewinn vor dem ersten Tor. "Wenn Leo in Bewegung kommt, kommt das ganze Team in Bewegung. Sein Fleiß und seine Leidenschaft auf dem Platz sind ein Vorbild für die anderen Spieler. Selbst als das Team in einer schwierigen Situation war, kämpfte er und schuf die Grundlage für den Sieg", sagte der Trainer.

Die österreichische Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick versuchte, den Argentiniern mit ihrem aggressiven und physischen Stil entgegenzutreten. Die Vertreter der "Albiceleste" hielten dem Druck des Gegners jedoch stand und konnten ihre Klasse unter Beweis stellen. Scaloni merkte in seinem Interview an, dass solche Spiele den Charakter der Mannschaft formen.

Herausforderungen bei der Titelverteidigung

Obwohl der Sieg errungen wurde, verbarg der argentinische Trainer nicht, dass noch viel zu tun sei. Er verglich das Spiel gegen Österreich mit der Partie gegen Algerien und sagte, dass Fehler gegen hochkarätige Gegner korrigiert werden müssen. Es wurde betont, dass die Siegerstimmung die Behebung von Mängeln erleichtert.

Zudem warnte Lionel Scaloni, dass die Verteidigung des Weltmeistertitels nicht einfach sein werde. Seiner Meinung nach gibt es im Turnier viele Anwärter auf den Sieg, und jedes Spiel wird unter extremem Druck ausgetragen. "Die Menschen genießen das Spiel unserer Mannschaft, aber uns steht ein harter Weg bevor. Wir werden weiter kämpfen", schloss der Fachmann.

ArgentinienLionel MessiLionel ScaloniFußballWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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