Doppeltpack von Vinicius Junior schlägt Schottland: Brasilien führt die Gruppe an

In einem Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Miami errang die brasilianische Nationalmannschaft einen souveränen 3:0-Sieg gegen Schottland. Dieser Erfolg sichert der Selecao den ersten Platz in Gruppe C. Der Real Madrid-Star Vinicius Junior wurde mit seiner herausragenden Leistung und seinen Toren zum Helden des Spiels. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Von den ersten Minuten an nutzten die Brasilianer die Fehler ihrer Gegner konsequent aus. Laut Goal.com eröffnete Vinicius Junior bereits in der 7. Minute den Spielstand nach einem Fehler des schottischen Verteidigers Scott McKenna. Er ließ den Torhüter hinter sich und beförderte den Ball ins leere Tor.

Die Dominanz von Vinicius Junior und die VAR-Entscheidung

In der ersten Halbzeit überrumpelte Vinicius Junior erneut die gegnerische Abwehr. Er nahm Jack Hendry den Ball ab und erzielte einen Treffer durch die Beine des Torwarts, doch das VAR-System stellte ein Foul des Stürmers fest und annullierte das Tor. Dennoch ließen die Brasilianer den Druck nicht nach.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vollendete Vinicius Junior seinen Doppelpack mit einem Kopfball nach einer Vorlage von Bruno Guimaraes. Aufgrund defensiver Unordnung musste die schottische Nationalmannschaft mit einem 0:2-Rückstand in die Pause gehen.

Zweite Halbzeit und Endergebnis

Auch in der zweiten Halbzeit behielt Brasilien die Oberhand. In der 60. Minute erzielte Matheus Cunha das dritte Tor und besiegelte praktisch die Entscheidung. Auch in dieser Situation überzeugte Bruno Guimaraes mit seiner Kreativität und bereitete den Treffer vor.

Die schottische Nationalmannschaft hatte gegen Ende des Spiels einige Gelegenheiten, den Rückstand zu verkürzen. Insbesondere einen Kopfball von Scott McTominay konnte Alisson nur mit Mühe parieren. Diese Bemühungen konnten Schottland jedoch nicht vor einer deutlichen Niederlage bewahren.

Diese Niederlage schmälert die Chancen der schottischen Nationalmannschaft auf den Einzug in die nächste Runde erheblich. Brasilien zog als Gruppensieger in die Play-off-Phase ein. Vinicius Junior hätte im Laufe des Spiels einen Hattrick erzielen können, vergab jedoch einige gute Gelegenheiten.