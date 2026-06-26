Der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft und von Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, hat sich zu den Gerüchten auf dem Transfermarkt und der Situation um den jungen Star Lamine Yamal geäußert. Der erfahrene Stürmer, der zuletzt im Fokus von Barcelona stand, gab bekannt, dass er seine gesamte Aufmerksamkeit derzeit auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft richtet. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Mikel Oyarzabal absolvierte eine starke Saison 2025-2026 mit 18 Toren und 4 Vorlagen in 40 Spielen in allen Wettbewerben. Diese Effizienz blieb den Scouts des katalanischen Clubs nicht verborgen. In einem Interview mit Mundo Deportivo betonte der Fußballer jedoch, dass er den Transfergerüchten gelassen begegnet. „Wenn die Leute über mich sprechen, bedeutet das, dass ich meinen Job richtig mache. Aber ich verschwende keine Zeit damit und konzentriere mich voll und ganz darauf, der Nationalmannschaft zu helfen“, so Oyarzabal.

Ein Symbol der Loyalität und Zukunftspläne

Oyarzabal gilt als echte Vereinslegende, da er 437 Spiele für Real Sociedad bestritt, 133 Tore erzielte und zweimal den spanischen Pokal gewann. Sein aktueller Vertrag läuft noch zwei Jahre, und der Spieler hat es nicht eilig, über eine neue Einigung zu verhandeln. Er sagte offen, dass er die Stadt San Sebastián als sein Zuhause und seinen „sicheren Hafen“ betrachte.

„Ich bin gelassen. Real Sociedad ist der Verein, der mir die Möglichkeit gegeben hat, das heutige Niveau zu erreichen. Ich habe einen Vertrag und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Bisher haben wir die Verlängerung nicht mit der Führung besprochen, aber das beunruhigt mich nicht“, fügte der Stürmer hinzu. Laut Goal.com wird sich der Spieler bis zum Ende des Transferfensters ausschließlich auf die Interessen der Nationalmannschaft konzentrieren.

Die Verantwortung, Lamine Yamal zu schützen

Oyarzabal sorgt sich mehr um den psychischen Zustand seines 18-jährigen Teamkollegen Lamine Yamal als um seine eigene Zukunft. Der Barcelona-Nachwuchstalent ist bereits zu einer der Schlüsselfiguren der spanischen Nationalmannschaft geworden. Er konnte bereits 27 Spiele, 7 Tore und 12 Assists für die Nationalmannschaft verbuchen. Der erfahrene Kapitän ist der Meinung, dass der Druck auf den jungen Talenten verringert werden muss.

„Ich glaube, viele realisieren nicht vollständig, dass er gerade erst 18 geworden ist. Für einen Jungen in seinem Alter ist es sehr schwierig, auf diesem Niveau zu spielen und im Zentrum eines so großen Interesses zu stehen. Ihn zu schützen, zu unterstützen und Stabilität zu gewährleisten, liegt in unser aller Verantwortung. Wenn kein gesundes Umfeld um ihn herum geschaffen wird, ist es nicht ungewöhnlich, in diesem Alter das Gleichgewicht zu verlieren“, sagt Mikel Oyarzabal.

Im Lager der spanischen Nationalmannschaft dienen erfahrene Spieler wie Oyarzabal als wichtige Stütze für junge Stars wie Lamine Yamal. Dies wird als einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft erwartet.