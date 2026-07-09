Yamal sprach über zwei Legenden: Ein Epochenwechsel nach der WM 2026?

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, äußerte sich zu zwei großen Stars, die seine Einstellung zum Fußball in seiner Kindheit geprägt haben.

Vor dem Hintergrund des frühen Ausscheidens von Portugal und Brasilien bei der WM 2026 erregten Yamals Worte über Cristiano Ronaldo und Neymar bei den Fans besondere Aufmerksamkeit.

Yamal erwähnte seine Kindheitshelden

Der junge spanische Star sprach offen darüber, welche Bedeutung Cristiano Ronaldo und Neymar für seine Generation hatten.

„Cristiano Ronaldo und Neymar waren für meine Generation seit meiner Kindheit die wichtigsten Persönlichkeiten im Fußball. Ich wünsche ihnen nur das Beste“, sagte Yamal.

Diese Worte fielen zu einer Zeit, in der die Zukunft von Ronaldo und Neymar in ihren Nationalmannschaften intensiv diskutiert wird.

Die letzte Weltmeisterschaft für Ronaldo

Zuvor hatte Cristiano Ronaldo bekannt gegeben, dass die Weltmeisterschaft 2026 das letzte Turnier seiner Karriere war.

Portugal schied aus dem Wettbewerb aus, nachdem sie im Achtelfinale mit 0:1 gegen Spanien verloren hatten.

Auch Neymar traf eine schwere Entscheidung

Es gibt Berichte, dass Neymar ebenfalls seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft beendet hat.

Die brasilianische Nationalmannschaft verabschiedete sich nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale der WM 2026 aus dem Turnier.

Eine neue Generation zollt alten Legenden Tribut

Lamine Yamal gilt heute als einer der brillantesten jungen Fußballer Spaniens.

Seine Worte über Ronaldo und Neymar zeigten einmal mehr, dass im Fußball ein Generationswechsel stattfindet. Während die Stars, die eine Ära prägten, langsam von der Bühne abtreten, betreten nun Vertreter der neuen Generation wie Yamal die große Bühne.