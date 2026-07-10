Norwegischer Torhüter vor Wechsel zu City: Mögliche Wiedervereinigung mit Haaland

Der 35-jährige Torhüter Ørjan Nyland, der bei der WM 2026 das Tor der norwegischen Nationalmannschaft hütete, könnte seine Karriere in der englischen Premier League fortsetzen.

Laut The Sun erwägt der neue Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, die Verpflichtung des erfahrenen Torhüters.

Nyland im Visier von Manchester City

Quellen zufolge möchte Maresca die Torwartposition verstärken.

Ørjan Nyland ist derzeit vereinslos. Er hat den spanischen Klub Sevilla im Sommer verlassen und kann sich einen neuen Verein aussuchen.

Auch andere englische Klubs zeigen Interesse

Nicht nur Manchester City ist in den Kampf um Nyland eingestiegen.

Berichten zufolge buhlen auch Leeds und drei weitere englische Klubs um den norwegischen Torhüter, was eine Rückkehr nach England wahrscheinlicher macht.

Mögliche Teamkollegen mit Haaland

Sollte der Transfer zu Manchester City zustande kommen, würde er dort mit seinem norwegischen Nationalmannschaftskollegen Erling Haaland zusammenspielen.

Nach dem erfolgreichen Abschneiden Norwegens bei der WM 2026 ist das Interesse an den Spielern der Nationalmannschaft gestiegen.

City hat Torhüter, aber es gibt offene Fragen

Manchester City verfügt derzeit über Torhüter wie Gianluigi Donnarumma, James Trafford und Marcus Bettinelli.

Es heißt jedoch, dass Trafford auf der Transferliste von Newcastle steht, weshalb Maresca möglicherweise Bedarf an einem erfahreneren Torhüter hat.

Wird die Erfahrung der entscheidende Faktor?

Für den 35-jährigen Nyland könnte dieser Transfer eine wichtige Chance in seiner Karriere sein.

Manchester City wiederum möchte durch die Verpflichtung eines erfahrenen, ablösefreien Torhüters den Wettbewerb und die Kaderbreite erhöhen.