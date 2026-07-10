Großes Angebot aus Deutschland für Klopp: Gehaltszahlen enthüllt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unternimmt Berichten zufolge ernsthafte Schritte, um Jürgen Klopp als Cheftrainer der Nationalmannschaft zu gewinnen.

Laut Bild hat der DFB dem 59-jährigen Experten einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 7 Millionen Euro angeboten. Diese Summe soll über dem Einkommen von Julian Nagelsmann liegen, der zuvor die deutsche Nationalmannschaft betreute.

Vierjahresvertrag für Klopp angeboten

Der Quelle zufolge möchte der Deutsche Fußball-Bund mit Klopp ein langfristiges Projekt aufbauen.

Der angebotene Vertrag ist auf vier Jahre ausgelegt. Dies zeigt, dass der DFB die nächste Phase der deutschen Nationalmannschaft mit einem erfahrenen und charismatischen Fachmann beginnen möchte.

Jahresgehalt — 7 Millionen Euro

In einem Bericht der Bild heißt es, dass das für Klopp vorgesehene Jahresgehalt 7 Millionen Euro beträgt.

Medienberichten zufolge verdiente Julian Nagelsmann als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft zuvor etwa 4 bis 6 Millionen Euro pro Jahr.

In dieser Hinsicht verdeutlicht das für Klopp vorbereitete Angebot, wie ernst der Deutsche Fußball-Bund diesen Kandidaten nimmt.

Vertrag mit Nagelsmann aufgelöst

Am 3. Juli gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, dass der Vertrag mit Julian Nagelsmann vorzeitig aufgelöst wurde.

Danach bekundete der DFB seine Absicht, Verhandlungen mit Klopp aufzunehmen. Nun scheint dieses Interesse das Stadium eines konkreten finanziellen Angebots erreicht zu haben.

Die Situation mit Red Bull

Ab 2025 soll Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig werden.

Sein Vertrag mit dieser Struktur soll bis Ende 2029 laufen. Daher bleibt die Frage offen, wie sich die Option der deutschen Nationalmannschaft auf Klopps Zukunftspläne auswirken wird.

Eine neue Herausforderung nach der Ära beim FC Liverpool

Bevor er sich dem Red-Bull-Konzern anschloss, trainierte Klopp von 2015 bis 2024 den FC Liverpool.

Nach seiner erfolgreichen Zeit beim englischen Klub wurde sein Name häufig mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nun verstärkt das vom DFB unterbreitete Angebot diese Möglichkeit weiter.

Während der deutsche Fußball auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist, bleibt die zentrale Frage: Wird Klopp nach seiner Zeit im Vereinsfußball das Projekt Nationalmannschaft annehmen?