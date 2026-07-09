Opta berechnet das Viertelfinale: Das schwierigste Duell hervorgehoben

Vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 hat das Statistikportal Opta seine Prognosen für die Wahrscheinlichkeiten des Halbfinaleinzugs veröffentlicht.

Den Berechnungen zufolge gilt Frankreich als die Mannschaft mit der höchsten Chance auf die nächste Runde. Das ausgeglichenste und am schwersten vorhersehbare Spiel ist das Duell England gegen Norwegen.

Frankreich als größter Favorit gesehen

Laut der Opta-Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die französische Nationalmannschaft Marokko besiegt und das Halbfinale erreicht, bei 74 Prozent.

Für Marokko liegt dieser Wert bei 26 Prozent. Das bedeutet, dass Frankreich als der größte Favorit in dieser Phase gilt.

Spanien und Argentinien ebenfalls als Favoriten eingestuft

Die Wahrscheinlichkeit für Spanien, im Spiel gegen Belgien das Halbfinale zu erreichen, wird mit 70 Prozent angegeben. Für Belgien liegt diese Chance bei 30 Prozent.

Auch im Duell Argentinien gegen die Schweiz wird der amtierende Weltmeister favorisiert. Opta schätzt die Chance Argentiniens auf das Weiterkommen auf 69 Prozent, die der Schweiz auf 31 Prozent.

Das ausgeglichenste Duell — England und Norwegen

Das Spiel England gegen Norwegen wird als das komplexeste und am schwersten vorhersehbare Viertelfinalspiel hervorgehoben.

Opta schätzt Englands Chance auf den Halbfinaleinzug auf 62 Prozent und die Norwegens auf 38 Prozent. Dies zeigt, dass der Unterschied im Vergleich zu anderen Paarungen deutlich geringer ist.

Opta-Prognosen

Die Wahrscheinlichkeiten für den Halbfinaleinzug sind wie folgt:

Frankreich — 74%, Marokko — 26%;

Spanien — 70%, Belgien — 30%;

Argentinien — 69%, Schweiz — 31%;

England — 62%, Norwegen — 38%.

Berechnungen sind das eine, der Platz das andere

Obwohl die Opta-Zahlen die Favoriten aufzeigen, kann in den Playoffs jede einzelne Szene das Schicksal des Spiels verändern.

Frankreich, Spanien und Argentinien wirken im Viertelfinale auf dem Papier überlegen. Die Spannung im Duell England gegen Norwegen bleibt jedoch auf dem höchsten Niveau.