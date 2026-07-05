«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?
Madridning «Real» klubi yozgi transferlar davrida «Chelsi» yarim himoyachisi Enso Fernandesni sotib olmaslikka qaror qildi. Klub rahbariyati argentinalik futbolchining o‘yin uslubi jamoaning hozirgi rejalariga to‘liq mos kelmaydi, deb hisoblamoqda.
«Real» mish-mishlarga nuqta qo‘ydi
Jurnalist Ramon Alvares ma’lumotiga ko‘ra, madridliklar Enso Fernandes transferi haqidagi doimiy xabarlarga chek qo‘yish maqsadida rasmiy bayonot ham bergan.
Shu tariqa, 24 yoshli yarim himoyachining yaqin vaqt ichida «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tishi ehtimoli amalda yo‘qqa chiqdi.
Sabab — Valverde va Bellingem
Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati Enso Fernandes taktik jihatdan Federiko Valverde va Jud Bellingem bilan bir chiziqda yetarlicha moslasha olmaydi, degan fikrda.
Madrid klubi kelajakda yarim himoya markazini aynan Valverde va Bellingem atrofida qurishni rejalashtirmoqda. Shu sabab yana bir qimmatbaho markaziy yarim himoyachi uchun katta mablag‘ sarflash maqsadga muvofiq emas, deb topilgan.
Ensoning narxi 90 million yevro
Transfermarkt portali Enso Fernandesning joriy bozor qiymatini 90 million yevro deb baholamoqda.
Argentinalik futbolchi «Chelsi»ning muhim o‘yinchilaridan biri bo‘lib qolmoqda. Biroq «Real»ning hozirgi transfer strategiyasida unga joy topilmadi.
Endi madridliklar yarim himoyani emas, tarkibning boshqa pozitsiyalarini kuchaytirishga e’tibor qaratishi kutilmoqda.
…