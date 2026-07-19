Heute, am 19. Juli, erwartet Fußballfans das am meisten erwartete Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Im Finale trifft Spanien auf Argentinien.

Die Begegnung beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Fans in Usbekistan können dieses entscheidende Spiel live auf den Kanälen ZOR TV und Futbol TV verfolgen.

Dieses Duell ist das Hauptereignis des Turniers, bei dem zwei Fußballgiganten um den Weltmeistertitel kämpfen. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit der Fußballfans weltweit auf das heutige Finale.