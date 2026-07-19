Harry Kane kehrt nicht zu Tottenham zurück: Englischer Stürmer verlängert Vertrag bei Bayern

Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane wird seine Karriere in der deutschen Liga fortsetzen. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 gab es zahlreiche Gerüchte über eine Rückkehr des Stürmers zu Tottenham oder einen Wechsel zu einem anderen Spitzenklub. Aktuelle Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Kane sich entschieden hat, beim Münchner Verein zu bleiben. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Goal.com hat die Führung des FC Bayern dem Stürmer nach der Weltmeisterschaft einen zusätzlichen Urlaub gewährt. Gleichzeitig plant der deutsche Gigant, diese Pause zu nutzen, um die Verhandlungen über eine Verlängerung des laufenden Vertrags zu beschleunigen. Informationen von Christian Falk zufolge lehnte Kane während des Turniers alle externen Angebote ab, um sich voll auf die Nationalmannschaft zu konzentrieren.

Der Traum von der Champions League und die Realität

Obwohl viele Fans von einer Rückkehr Harry Kanes zu seinem Herzensverein Tottenham träumen, ist dies in der Praxis nur schwer umsetzbar. Der Hauptgrund dafür ist der Hunger des Spielers auf Titel. Der über 30-jährige Stürmer macht kein Geheimnis daraus, dass eines seiner größten sportlichen Ziele der Gewinn der Champions League ist.

Tottenham befindet sich derzeit im Umbruch, und es ist unwahrscheinlich, dass der Verein in den kommenden Jahren um den wichtigsten europäischen Titel mitspielen wird. Kane zieht es vor, seine besten Jahre in einem Team zu verbringen, das in der Lage ist, Trophäen zu gewinnen. Trotz seines großen Respekts für den Londoner Klub hat er sich daher für einen Verbleib in München entschieden.

Die Option Real Madrid und Zukunftspläne

Auch Real Madrid wurde auf dem Transfermarkt als einer der Hauptinteressenten für Harry Kane gehandelt. Da sich der Madrider Klub jedoch derzeit stärker auf junge Talente und langfristige Projekte konzentriert, gilt diese Option für den englischen Stürmer als geschlossen. Dies hat dem FC Bayern eine zusätzliche Chance gegeben, seinen Star zu halten.

Die Niederlage gegen Argentinien im WM-Halbfinale hat Kane psychologisch stark getroffen. Auf seinen Social-Media-Kanälen gestand der Spieler, dass die Leere in ihm unbeschreiblich sei und es schwer sei, acht Jahre lang so nah am Traum zu sein und ihn dann doch zu verlieren. Diese schmerzhafte Niederlage dürfte ihn zusätzlich motivieren, in der neuen Saison mit Bayern große Erfolge zu feiern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry Kane sich in München voll eingelebt hat und ein von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Verhältnis zur Vereinsführung pflegt. Es wird erwartet, dass die Parteien in den kommenden Tagen eine offizielle Einigung über einen neuen Vertrag erzielen, was die Hoffnungen der Tottenham-Fans endgültig beenden wird.