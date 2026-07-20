Real Madrid und Michael Olise: Florentino Perez startet Vorstoß für neuen Galactico

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Real Madrid und Michael Olise: Florentino Perez startet Vorstoß für neuen Galactico

Real Madrid-Präsident Florentino Perez hat sein Hauptziel für das Sommertransferfenster festgelegt. Die Madrider Führung sieht in Bayern-Flügelstürmer Michael Olise den nächsten Galactico des Teams. Der Transferprozess könnte jedoch komplizierter als erwartet verlaufen und auf diplomatische Hürden stoßen, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Mundo Deportivo agiert Real Madrid bei diesem Transfer äußerst vorsichtig, um die Beziehungen zum FC Bayern nicht zu belasten. Die Vereinsführung hat einen offenen Dialog mit den Münchnern aufgebaut und versprochen, die Deutschen vor jedem offiziellen Schritt vorab zu informieren. Die Madrilenen haben deutlich gemacht, dass sie keinen "Transferkrieg" um den Spieler führen wollen.

Die Hauptbedingung für den Transfer

In der aktuellen Situation hängt der Abschluss des Transfers von der Entscheidung einer Person ab. Damit Real Madrid ein offizielles Angebot unterbreiten kann, muss Michael Olise persönlich seinen Wunsch nach einem Wechsel ins Santiago Bernabeu gegenüber der Bayern-Führung äußern. Bis eine solche öffentliche Erklärung des Spielers vorliegt, zieht es die "Königlichen" vor, im Hintergrund zu bleiben und den gegenseitigen Respekt zwischen den beiden Giganten zu wahren.

Der 24-jährige französische Nationalspieler hat mit seinen brillanten Leistungen auf den Plätzen der Bundesliga alle Blicke auf sich gezogen. Obwohl Real Madrid bereits über eine mit Stars besetzte Angriffsreihe verfügt, glaubt Perez, dass Olises Ankunft das Potenzial des Teams auf ein noch höheres Niveau heben würde. Wirtschaftliche und politische Faktoren könnten diesen Plan jedoch behindern.

Laut Goal.com ist einer der größten Stolpersteine bei diesem Transfer die astronomische Ablösesumme des Spielers. Bayern möchte sein wertvollstes Gut selbst für über 200 Millionen Euro nicht verkaufen. Ein solch hoher Preis und die feste Haltung des deutschen Klubs sorgen in Madrid für eine realistische Einschätzung.

Momentan herrscht in den Büros des Madrider Klubs die Ansicht, dass ein Abschluss dieses Transfers in diesem Sommer nahezu unmöglich ist. Die Verweigerung von Verhandlungen seitens Bayern und die Zufriedenheit des Spielers mit seinem Leben in München haben die Situation zum Stillstand gebracht. Dennoch hat Real Madrid die Türen nicht vollständig geschlossen: Sollte sich das Verhältnis zwischen Olise und dem Verein verschlechtern, sind die Spanier bereit, sofort zu handeln.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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