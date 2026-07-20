Romero ignoriert Trump: Video nach dem Finale geht viral

Die argentinischen Spieler, die im Finale der WM 2026 eine schmerzhafte Niederlage gegen Spanien hinnehmen mussten, erhielten bei der Siegerehrung ihre Silbermedaillen. Doch die Geste von Cristian Romero gegenüber US-Präsident Donald Trump wird fast genauso intensiv diskutiert wie das Spielergebnis.

In den verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der Verteidiger an Trump vorbeiläuft, ohne anzuhalten, obwohl dieser ihm die Hand entgegenstreckt. Romero hat sich bisher nicht zu den Gründen für sein Verhalten geäußert.

Romero nimmt Medaille entgegen, verweigert aber den Handschlag

Während der Zeremonie gingen die argentinischen Spieler nacheinander über die Bühne, auf der FIFA-Präsident Gianni Infantino und Donald Trump standen, um ihre Silbermedaillen entgegenzunehmen.

Als Cristian Romero an der Reihe war, streckte Trump die Hand aus. Der argentinische Verteidiger ging jedoch weiter, ohne zu stoppen. Die Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Medien rasend schnell und lösten Spekulationen darüber aus, ob das Verhalten des Spielers Absicht war.

Gleichzeitig zeigt das Video nicht eindeutig, was Romero beabsichtigte. Ob der Spieler abgelenkt war oder sich bewusst gegen den Handschlag entschied, bleibt unklar, da er bisher keine persönliche Stellungnahme abgegeben hat.

Andere Spieler schüttelten Trump die Hand

Während der Zeremonie schüttelte der argentinische Kapitän Lionel Messi sowohl Infantino als auch Trump die Hand, bevor er seine Silbermedaille entgegennahm. Dass der US-Präsident an der Siegerehrung teilnehmen würde, war bereits vor dem Finale bestätigt worden.

Trump überreichte gemeinsam mit dem FIFA-Chef die Medaillen an die Spieler beider Mannschaften. Die Anwesenheit von Staatschefs bei WM-Finals und Siegerehrungen gab es auch bei früheren Turnieren.

Romeros Verhalten fiel genau deshalb auf: Die meisten Spieler, die vor und nach ihm über die Bühne gingen, schüttelten den Teilnehmern der Zeremonie die Hand.

Argentinien verliert Meisterschaft in der Verlängerung

Das Finale der WM 2026 blieb in der regulären Spielzeit torlos. Argentinien musste die Verlängerung nach einem Platzverweis gegen Enzo Fernández in Unterzahl bestreiten.

In der 106. Minute nutzte der eingewechselte Ferran Torres eine Chance im Strafraum und erzielte das einzige Tor der Partie. Spanien gewann mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister.

Argentinien verpasste die Chance auf den zweiten Titel in Folge und beendete das Turnier mit der Silbermedaille.

Grund für Romeros Verhalten unbekannt

Nutzer in den sozialen Medien interpretieren Romeros Geste unterschiedlich – von politischer Haltung bis hin zu Frustration nach der Niederlage im Finale.

Doch solange der Spieler oder der argentinische Fußballverband keine offizielle Erklärung abgeben, können diese Versionen nicht als bestätigte Fakten gelten. Sicher ist nur: Trump streckte die Hand aus, und Romero ging ohne anzuhalten an ihm vorbei.

Dieser wenige Sekunden lange Clip ist nun eine der meistdiskutierten Szenen des Finales. Spanien hob den Pokal in die Höhe, doch das Internet spielt auch nach dem Schlusspfiff weiter sein eigenes Spiel.