Niederlande scheiden früh bei der WM 2026 aus, erhalten aber FIFA-Auszeichnung

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Niederlande scheiden früh bei der WM 2026 aus, erhalten aber FIFA-Auszeichnung

Die niederländische Nationalmannschaft konnte bei der WM 2026 nicht die erhofften Ergebnisse erzielen und schied im Achtelfinale aus. Dennoch beendete die „Elftal“ das Turnier mit einer prestigeträchtigen Anerkennung.

Die FIFA ernannte die niederländische Auswahl zum Gewinner des Fair-Play-Preises Das Team zeigte während des gesamten Turniers ein diszipliniertes Verhalten und erhielt in vier Spielen nur drei Gelbe Karten.

Marokko stoppt die Niederlande im Elfmeterschießen

Die Niederlande trafen in der ersten K.-o.-Runde auf die marokkanische Nationalmannschaft.

Das hart umkämpfte Spiel endete nach der regulären Spielzeit mit einem 1:1. Auch in der Verlängerung konnte kein Sieger ermittelt werden, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fiel.

Vom Elfmeterpunkt waren die marokkanischen Spieler treffsicherer und gewannen mit 3:2. Damit endete der Traum der Niederlande vom Weltmeistertitel deutlich früher als erwartet.

Nur drei Verwarnungen in vier Spielen

Unabhängig vom Ergebnis zeigten die niederländischen Spieler während des gesamten Turniers ein geordnetes und faires Spiel auf dem Platz.

In den vier absolvierten Partien wurde das Team lediglich dreimal mit einer Gelben Karte bestraft. Diese Statistik brachte den Niederlanden den Fair-Play-Preis des Turniers ein.

Bei der Vergabe des Fair-Play-Preises werden nicht nur die Anzahl der Karten, sondern auch das Verhalten der Spieler und des Trainerstabs auf dem Platz sowie der Umgang mit dem Gegner bewertet.

Schwaches Ergebnis, aber hohe Disziplin

Obwohl die Niederlande mit hohen Ambitionen zur WM angereist waren, kamen sie nicht über die erste K.-o.-Runde hinaus. Die Niederlage gegen Marokko war der schmerzhafteste Moment des Turniers für Mannschaft und Fans.

Die FIFA-Auszeichnung unterstrich jedoch, dass die niederländische Mannschaft auch unter dem Druck des Ergebnisses ihren sportlichen Prinzipien treu blieb.

Die „Elftal“ beendete den Kampf um den Pokal frühzeitig, verließ die WM 2026 jedoch als fairste Mannschaft des Turniers.

NiederlandeWM 2026FIFAFair PlayMarokko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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