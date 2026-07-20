Die spanische Nationalmannschaft hat nach einem dramatischen Sieg gegen Argentinien zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Weltmeistertitel gewonnen. Das Finale, das in einem prächtigen Stadion in New York stattfand, endete mit einer absoluten Dominanz der Schützlinge von Luis de la Fuente. Dieser Sieg bringt Spanien nicht nur auf den Thron des Weltfußballs zurück, sondern macht das Land auch zum einzigen, das gleichzeitig den Weltmeistertitel bei den Männern und Frauen hält. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Einer der Hauptakteure des Spiels war der Star von Athletic Club, Nico Williams, der nach seiner Einwechslung das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste. Der junge Stürmer lieferte die Vorlage für das entscheidende Tor von Ferran Torres in der Verlängerung. Nach dem Spiel verbarg Williams seine Freude nicht und gab eine unerwartete Erklärung ab.

Respekt für Neymar

Wie Goal.com berichtet, widmete Nico Williams diesen historischen Sieg seinem Idol, dem brasilianischen Star Neymar . Obwohl der Brasilianer das Turnier bereits im Achtelfinale verlassen hatte, bleibt er für Williams eine große Inspirationsquelle. „Ich bin sehr glücklich, das ist der schönste Moment meines Lebens. Ich verehre Neymar, ich hoffe, er hat uns zugeschaut. Dieser Sieg ist auch für ihn“, sagte der 24-jährige Fußballer in einem Interview mit Caze TV.

Das Finale war von intensiven Zweikämpfen geprägt. Spanien gab während des Spiels 20 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, während Argentinien nur 3 Chancen kreieren konnte. Der Spielverlauf änderte sich grundlegend, als Enzo Fernandez kurz vor der Verlängerung wegen eines groben Fouls an Pau Cubarsi vom Platz gestellt wurde. In Überzahl erhöhten die Spanier den Druck weiter.

Entscheidende Momente und eine neue Ära

Das Siegtor fiel in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Nico Williams brach über den Flügel durch und passte den Ball zu Ferran Torres, der den Ball mit einem präzisen Schuss im Tor unterbrachte. Erwähnenswert ist, dass Williams selbst bereits früher im Spiel ein Tor erzielt hatte, das jedoch vom Schiedsrichter wegen eines Fouls von Mikel Merino an Nicolas Otamendi aberkannt wurde.

Die spanische Nationalmannschaft, die mit jungen Talenten wie Lamine Yamal gespickt ist, hat mit diesem Sieg bewiesen, dass eine neue Ära der Dominanz im Weltfußball begonnen hat. Das Team bereitet sich nun nach der Länderspielpause auf neue Turniere vor. Nico Williams kehrt nach seinem Urlaub zu seinem Verein Athletic Club zurück.