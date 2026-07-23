Wie bewertete die FIFA das historische Debüt von Usbekistan bei der WM 2026?

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Wie bewertete die FIFA das historische Debüt von Usbekistan bei der WM 2026?

Die usbekische Nationalmannschaft schlug mit ihrer ersten Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ein neues Kapitel in der Geschichte des nationalen Fußballs auf. Obwohl das Team das Turnier nach drei Niederlagen in der Gruppenphase verlassen musste, hob die FIFA eine Reihe positiver Aspekte beim Debüt der „Weißen Wölfe“ hervor.

Auf der offiziellen FIFA-Website wurde die Leistung der asiatischen Mannschaften bei der Weltmeisterschaft analysiert, wobei das historische Tor von Abbosbek Fayzullayev, der ausgezeichnete Treffer vonEldor Shomurodov und die wertvollen Erfahrungen der jungen Spieler hervorgehoben wurden.

Das Ergebnis entsprach nicht den Erwartungen

Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihre erste Weltmeisterschaftsteilnahme bereits nach der Gruppenphase. Das Team verlor alle drei Spiele und konnte sich nicht für die K.-o.-Runde qualifizieren.

In der FIFA-Analyse wurde eingeräumt, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen der „Weißen Wölfe“ entsprachen. Es wurde jedoch betont, dass das Debüt-Turnier nicht nur wegen der Resultate, sondern auch wegen der historischen Ereignisse für den nationalen Fußball und der gesammelten Erfahrungen für die Zukunft in Erinnerung bleiben wird.

Jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft ermöglichte es den Spielern, das hohe Tempo, den enormen Druck und den Wettbewerb auf Weltklasseniveau zu spüren.

Fayzullayev erzielte das historische Tor

Abbosbek Fayzullayev erzielte im Spiel gegen die kolumbianische Nationalmannschaft das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Damit hat sich der junge Mittelfeldspieler in die Geschichte des nationalen Fußballs eingeschrieben. Auch die FIFA bezeichnete dieses Ereignis als einen der wichtigsten positiven Momente beim WM-Debüt Usbekistans.

Das erste Tor war nicht nur ein persönlicher Erfolg für Fayzullayev, sondern hatte auch für Millionen usbekischer Fans, die jahrelang auf eine WM-Teilnahme gewartet hatten, eine besondere Bedeutung.

Shomurodovs Treffer wurde ausgezeichnet

Der Treffer von Usbekistans Kapitän Eldor Shomurodov gegen die Demokratische Republik Kongo wurde ebenfalls zu einem der Glanzlichter des Turniers.

Laut FIFA-Angaben wurde dieses Tor mit dem von Hyundai präsentierten Preis für das „Beste Tor der Gruppenphase“ ausgezeichnet.

Shomurodovs Tor zeigte, dass trotz des frühen Ausscheidens Usbekistans die individuelle Klasse der Spieler auch auf globaler Ebene anerkannt wurde.

Die FIFA lobte den Spielstil der Mannschaft

Die von Fabio Cannavaro trainierte usbekische Nationalmannschaft blieb während des gesamten Turniers ihrem technisch versierten und arbeitsintensiven Spielstil treu.

Die Spieler versuchten, durch Ballbesitz, Kurzpassspiel und aktives Pressing gegen den Gegner zu überzeugen. In der FIFA-Analyse wurde diese Spielphilosophie positiv bewertet.

Gleichzeitig wurde jedoch angemerkt, dass es Schwierigkeiten gab, das hohe Tempo über die gesamte Spieldauer zu halten und die Kräfte richtig einzuteilen. Gegen Ende des Turniers zeigten einige Spieler Ermüdungserscheinungen.

Eine große Schule für den 18-jährigen Karimov

Die FIFA legte auch besonderen Wert auf die Erfahrungen, die junge Spieler bei der WM gesammelt haben. Talente wie der 18-jährige Behruz Karimov konnten in der Praxis sehen, welche Anforderungen für den Wettbewerb auf Weltniveau notwendig sind.

Die Teilnahme an einem solchen Turnier bietet einem jungen Spieler Erfahrungen, die einfache Freundschaftsspiele oder regionale Wettbewerbe nicht vermitteln können.

Entscheidungen bei hoher Geschwindigkeit zu treffen, gegen starke Gegner zu bestehen und unter großem Druck zu agieren, kann ein wichtiges Fundament für die zukünftige Entwicklung sein.

Das Ziel in vier Jahren

Auch wenn Usbekistan bei der WM 2026 nicht das erhoffte Ergebnis erzielen konnte, diente die erste Weltmeisterschaft als wertvolle Lektion für den nationalen Fußball.

Fayzullayevs historisches Tor, Shomurodovs preisgekrönter Treffer und die internationale Erfahrung der jungen Spieler waren die wichtigsten Höhepunkte dieses Turniers.

Nun steht das Team vor der Aufgabe, die richtigen Schlüsse aus diesem Debüt zu ziehen, den Kader zu verstärken und in vier Jahren noch besser vorbereitet zur Weltmeisterschaft zurückzukehren. Wie die FIFA betonte, ist die WM 2026 für Usbekistan kein Endpunkt, sondern könnte der erste Schritt auf einem langen Weg sein.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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