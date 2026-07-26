Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлашга қарор қилди

·237·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлашга қарор қилди

Аргентина терма жамоасининг ярим ҳимоячиси Леандро Паредес футбол оламини ларзага келтирувчи маъумотни ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалини ўзининг халқаро миқёсдаги сўнгги учрашуви деб ҳисоблаган. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Шимолий Америкада ўтган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсидан сўнг кўз ёшларини тия олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган финалдаги мағлубияти нафақат чемпионлик бой берилгани, балки жамоа сардорининг кетиши билан ҳам оғр бўлди. Ҳозирда «Бока Хуниорс» клубида фаолият юритаётган Паредес Месси ушбу финалга руҳан ўзининг хайрлашув ўйини сифатида тайёргарлик кўганини очиқлади.

Сардорнинг ҳиссиётлари ва кутилмаган қарор

Паредеснинг айтишича, терма жамоа лагеридаги муҳит жуда оғр бўлган. «Бу жуда оғриқли, чунки биз бутун чемпионат давомида ушбу сўнгги учрашув келишини истамаган эдик. Менимча, у терма жамоадаги фаолиятини айнан шу ўйин билан якунлаш бўйича қатъий қарорга келиб бўлган эди», — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.

Шунга қарамай, Месси билан бирга Пари Сен-Жермен клубида ҳам тўп сурган Паредес сардорнинг ўз қарорини ўзгартиришига умид қилмоқда. Унинг фикрича, бутун жамоа ва мухлислар Лионельни яна бир бор «албиселесте» либосида кўришни хоҳлашади. Бироқ якуний қарор фақат футболчининг ўзига ва унинг бахтли бўлишига боғлиқлигини қўшимча қилди.

Терма жамоада катта ислоҳотлар даври

Лионель Месси билан бир қаторда, Леандро Паредеснинг ўзи ҳам терма жамоадаги келажаги борасида иккиланмоқда. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоада катта ўзгаришлар ва авлодлар алмашинуви даври бошланиши кутилмоқда. Паредес ҳозирча шошилинч қарор қабул қилмасликни ва барчасини яхшилаб ўйлаб кўриш кераклигини айтди.

Аргентина футболи учун ушбу янгилик катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Месси узоқ йиллар давомида жамоанинг нафақат етакчиси, балки рамзи бўлиб келди. Унинг кетиши билан Лионель Скалони жамоани қайтадан шакллантиришига тўғри келади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу хабар кутилмаган бўлди, боиси кўпчилик Мессининг яна бир бор йирик турнирларда ғлаба қозонишини кутаётган эди.

Ҳозирча Лионель Месси ёки Аргентина футбол ассоциацияси томонидан расмий баёнот берилмаган. Бироқ Паредес каби яқин жамоадошининг сўзлари вазият жиддий эканлигидан далолат беради. Интер Миами ҳужумчиси айни дамда бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган бўлиши мумкин.

Лионель МессиАргентинаФутболЖаҳон ЧемпионатиЛеандро Паредес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди