Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлашга қарор қилди
Аргентина терма жамоасининг ярим ҳимоячиси Леандро Паредес футбол оламини ларзага келтирувчи маъумотни ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалини ўзининг халқаро миқёсдаги сўнгги учрашуви деб ҳисоблаган. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Шимолий Америкада ўтган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсидан сўнг кўз ёшларини тия олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Аргентина терма жамоасининг Испанияга қарши кечган финалдаги мағлубияти нафақат чемпионлик бой берилгани, балки жамоа сардорининг кетиши билан ҳам оғр бўлди. Ҳозирда «Бока Хуниорс» клубида фаолият юритаётган Паредес Месси ушбу финалга руҳан ўзининг хайрлашув ўйини сифатида тайёргарлик кўганини очиқлади.
Сардорнинг ҳиссиётлари ва кутилмаган қарорПаредеснинг айтишича, терма жамоа лагеридаги муҳит жуда оғр бўлган. «Бу жуда оғриқли, чунки биз бутун чемпионат давомида ушбу сўнгги учрашув келишини истамаган эдик. Менимча, у терма жамоадаги фаолиятини айнан шу ўйин билан якунлаш бўйича қатъий қарорга келиб бўлган эди», — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.
Шунга қарамай, Месси билан бирга Пари Сен-Жермен клубида ҳам тўп сурган Паредес сардорнинг ўз қарорини ўзгартиришига умид қилмоқда. Унинг фикрича, бутун жамоа ва мухлислар Лионельни яна бир бор «албиселесте» либосида кўришни хоҳлашади. Бироқ якуний қарор фақат футболчининг ўзига ва унинг бахтли бўлишига боғлиқлигини қўшимча қилди.
Терма жамоада катта ислоҳотлар давриЛионель Месси билан бир қаторда, Леандро Паредеснинг ўзи ҳам терма жамоадаги келажаги борасида иккиланмоқда. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоада катта ўзгаришлар ва авлодлар алмашинуви даври бошланиши кутилмоқда. Паредес ҳозирча шошилинч қарор қабул қилмасликни ва барчасини яхшилаб ўйлаб кўриш кераклигини айтди.
Аргентина футболи учун ушбу янгилик катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Месси узоқ йиллар давомида жамоанинг нафақат етакчиси, балки рамзи бўлиб келди. Унинг кетиши билан Лионель Скалони жамоани қайтадан шакллантиришига тўғри келади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу хабар кутилмаган бўлди, боиси кўпчилик Мессининг яна бир бор йирик турнирларда ғлаба қозонишини кутаётган эди.
Ҳозирча Лионель Месси ёки Аргентина футбол ассоциацияси томонидан расмий баёнот берилмаган. Бироқ Паредес каби яқин жамоадошининг сўзлари вазият жиддий эканлигидан далолат беради. Интер Миами ҳужумчиси айни дамда бор эътиборини клубдаги фаолиятига қаратган бўлиши мумкин.
…