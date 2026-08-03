Größer als jeder Gürtel: Umar schrieb über Makhachev

Der UFC-Kämpfer Umar Nurmagomedov berichtete über eine wichtige spirituelle Entwicklung im Leben von Islam Makhachev. Ihm zufolge hat der zweifache UFC-Champion gelernt, den Koran fehlerfrei zu rezitieren, und mit dem Auswendiglernen begonnen.

Die Nachricht verbreitete sich, während sich Makhachev auf seinen nächsten Titelkampf vorbereitete. Am 16. August nach usbekischer Zeit wird der russische Sportler seinen Weltergewichtstitel bei UFC 330 erstmals gegen Ian Machado Garry verteidigen. In den USA findet die Veranstaltung am 15. August in Philadelphia statt.

„Das ist wertvoller als jeder Meisterschaftsgürtel“

Den von Ihnen bereitgestellten Informationen zufolge bewertete Umar Nurmagomedov Makhachevs neue Errungenschaft in sozialen Netzwerken höher als dessen sportliche Erfolge.

„Zweifacher Champion in zwei Gewichtsklassen. Doch es gibt eine Errungenschaft, die größer ist als diese Gürtel. Islam hat gelernt, den Koran fehlerfrei zu lesen. Nun hat er begonnen, ihn auswendig zu lernen. Das ist wertvoller als jeder Meisterschaftsgürtel, jedes Auto oder jeder Palast.“

Umar legt den Schwerpunkt nicht auf Makhachevs Ergebnisse im Käfig, sondern auf dessen persönliche und spirituelle Entwicklung. Das korrekte Rezitieren des Korans erfordert kontinuierliches Üben, Geduld und die Anleitung durch einen Lehrer.

Gleichzeitig konnte die Originalversion der Aussage auf einer öffentlich zugänglichen Social-Media-Seite von Umar nicht durch unabhängige Quellen bestätigt werden. Daher wird das Zitat auf Grundlage der vorliegenden Meldung wiedergegeben.

Sportliche Disziplin hat sich auf ein spirituelles Ziel ausgeweitet

Makhachevs Karriere ist mit großer Disziplin, regelmäßigem Training und langfristiger Planung verbunden. Laut Umars Bericht wendet der Kämpfer dieselbe Herangehensweise nun auch beim Rezitieren und Auswendiglernen des Korans an.

Ein Mensch, der den gesamten Koran auswendig gelernt hat, wird als Hafiz bezeichnet. Aus Umars Worten geht jedoch hervor, dass Makhachev diesen Weg erst begonnen hat. Daher wäre es falsch, daraus zu schließen, dass er den gesamten Koran bereits auswendig gelernt hat.

Die Nachricht enthüllte für die Fans außerdem ein wichtiges Detail aus dem Leben des Champions außerhalb des Oktagons: Selbst die größten sportlichen Auszeichnungen können die spirituellen Ziele, die sein Team schätzt, nicht ersetzen.

Wie gewann Makhachev UFC-Gürtel in zwei Gewichtsklassen?

Islam Makhachev wurde zunächst Leichtgewichts-Champion und verteidigte seinen Gürtel viermal erfolgreich. Anschließend gab er den Leichtgewichtstitel ab, um ins Weltergewicht aufzusteigen.

Im November 2025 besiegte Makhachev Jack Della Maddalena einstimmig nach Punkten und wurde Weltergewichts-Champion. Laut UFC wurde er damit zum ersten russischen Kämpfer in der Geschichte der Organisation, der Titel in zwei Gewichtsklassen gewann.

Deshalb ist es genauer, Makhachev als Champion zu bezeichnen, der in zwei Gewichtsklassen Gürtel gewonnen hat: Derzeit besitzt er den Weltergewichtstitel, während der Leichtgewichtsgürtel einem anderen Champion gehört.

Bei der ersten Titelverteidigung gibt es keinen leichten Gegner

Im Hauptkampf von UFC 330 trifft Makhachev auf Ian Machado Garry. Der irische Kämpfer ist die Nummer eins der Weltergewichtsrangliste und weist in seiner Profikarriere 17 Siege und eine Niederlage auf.

Garry erhielt seine Titelchance nach folgenden Ergebnissen:

ein Sieg gegen Carlos Prates;

ein Sieg gegen den ehemaligen Champion Belal Muhammad;

der Aufstieg auf Platz eins der Divisionsrangliste.

Die einzige Niederlage seiner Karriere erlitt er gegen Shavkat Rakhmonov durch geteilte Kampfrichterentscheidung in einem engen Duell. Die UFC betonte, dass Garrys folgende zwei Siege ihn in den Titelkampf geführt hätten.

Der Kampf findet am 16. August nach usbekischer Zeit statt

UFC 330 wird am Abend des 15. August in der Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, USA, ausgetragen. Aufgrund des Zeitunterschieds wird die Main Card in Usbekistan in der Nacht zum 16. August übertragen.

Hauptkampf:

Kämpfer Status Islam Makhachev Weltergewichts-Champion Ian Machado Garry Nummer eins der Rangliste Veranstaltung UFC 330 Austragungsort Philadelphia, USA Datum 15. August in den USA, in Usbekistan 16. August

Dies wird Makhachevs erste Titelverteidigung in der neuen Gewichtsklasse sein. Ein Sieg würde ihm nicht nur den Gürtel sichern, sondern auch die Möglichkeit geben, langfristige Dominanz im Weltergewicht anzustreben.

Zwei verschiedene Prüfungen — eine Disziplin

Makhachev stehen gleichzeitig zwei große Ziele bevor. Im Oktagon muss er seinen Titel gegen Garrys Geschwindigkeit, Schlagkraft und Beweglichkeit verteidigen. Außerhalb des Oktagons soll er den langen und geduldintensiven Weg des Koranauswendiglernens begonnen haben.

Die Aussage von Umar Nurmagomedov stieß aus diesem Grund auf großes Interesse: Für einen Kämpfer, der die prestigeträchtigsten Gürtel des Weltsports gewonnen hat, ist das wichtigste neue Ziel kein materieller Preis, sondern spirituelles Wissen.

Glauben Sie, dass Makhachev seinen Titel gegen Garry erfolgreich verteidigen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!