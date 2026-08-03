11 Goldmedaillen und die asiatische Krone: Usbekistan dominiert im MMA

Usbekistans Nationalteam im Amateur-MMA hat die GAMMA-Asienmeisterschaft in Malaysia mit einem historischen Ergebnis beendet. Die Vertreter des Landes gewannen 11 Gold-, 7 Silber- und 2 Bronzemedaillen — insgesamt 20 — und belegten den ersten Platz in der Teamwertung.

Interessanterweise gewannen kasachische Athleten insgesamt mehr Medaillen als Usbekistan Entscheidend war jedoch die Zahl der Champions: Das Nachbarland gewann 7 Goldmedaillen, während Usbekistan 11 Goldmedaillen holte.

Jede zweite Medaille war Gold

Laut der Abschlusstabelle waren 11 der 20 Medaillen Usbekistans aus Gold.

Einfach gerechnet bedeutet das, dass 55 Prozent aller Medaillen Titelgewinne waren Das Nationalteam erreichte also nicht nur die Finals, sondern entschied auch den Großteil der entscheidenden Kämpfe für sich.

Usbekistans Medaillensammlung:

Medaille Anzahl Anteil gesamt Gold 11 55% Silber 7 35% Bronze 2 10% Gesamt 20 100%

Diese Zahl zeigt, dass das Team nicht nur mit einem breiten Kader antrat, sondern auch in den Titelkämpfen eine hohe Effizienz bewies.

Kasachstan gewann mehr Medaillen, aber weniger Gold

Kasachstans Nationalteam wurde mit 7 Gold-, 9 Silber- und 10 Bronzemedaillen — insgesamt 26 — zum erfolgreichsten Medaillensammler des Turniers.

Bei internationalen Turnieren wird die Länderwertung jedoch gewöhnlich zuerst nach der Zahl der Goldmedaillen erstellt. Nur bei Gleichstand zählen anschließend Silber- und dann Bronzemedaillen.

Deshalb belegte Usbekistan mit 20 Medaillen den höheren Platz als Kasachstan mit 26 Auszeichnungen.

Die Top fünf der Asienmeisterschaft

In der auf dem Bild dargestellten Abschlusstabelle liegt Usbekistan vor den Teams aus Kasachstan und Kirgisistan.

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Usbekistan 11 7 2 20 2 Kasachstan 7 9 10 26 3 Kirgisistan 6 3 3 12 4 Indonesien 5 5 5 15 5 Tadschikistan 5 3 4 12

Kirgisistan komplettierte mit 6 Goldmedaillen die Top drei. Athleten aus Indonesien und Tadschikistan gewannen jeweils 5 Titel.

Auch die Teams aus Thailand, Malaysia, den Philippinen, Turkmenistan, Pakistan, Indien, Afghanistan, Kambodscha und Nepal schafften es in die Medaillenwertung.

Die Meisterschaft fand in Malaysia statt

Die zweite GAMMA-Asienmeisterschaft fand vom 29. Juli bis zum 2. August im Gebiet Putrajaya–Kuala Lumpur in Malaysia statt. Der Verband präsentierte sie als großes kontinentales Turnier, das die Stärke und Einheit des asiatischen Amateur-MMA zeigt.

GAMMA veranstaltet kontinentale und weltweite Meisterschaften nach Amateurregeln im olympischen Turnierformat. Wer verliert, scheidet aus, während der Sieger in die nächste Runde einzieht. Es ist ein System mit hohem Druck, in dem jeder Fehler die Medaillenchance zunichtemachen kann.

Dass Usbekistan in 11 Gewichtsklassen oder Disziplinen Champions hervorbrachte, zeigt die hohe technische, körperliche und mentale Vorbereitung des Teams.

Warum ist dieses Ergebnis besonders wichtig?

Amateur-MMA ist eines der wichtigsten Erfahrungsfelder für junge Kämpfer, die den Wechsel in den professionellen Oktagon planen. Die Athleten müssen in kurzer Zeit mehrere Kämpfe bestreiten, sich an Gegner mit unterschiedlichen Stilen anpassen und unter dem Druck der Nationalmannschaft Leistung zeigen.

Der erste Platz des usbekischen Nationalteams zeigt, dass:

sich im Land ein konkurrenzfähiger MMA-Nachwuchs entwickelt;

das Trainerteam die Titelkämpfe richtig vorbereitet hat;

das Team sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen leistungsstarke Athleten besitzt;

Usbekistan bei internationalen Turnieren ernst genommen werden muss.

Die vorliegenden Informationen enthalten keine vollständige Liste der Einzelchampions, Gewichtsklassen oder Finalergebnisse. Detaillierte Angaben zu den Gewinnern jeder Goldmedaille werden daher voraussichtlich separat veröffentlicht.

Die Champions kehren nach Hause zurück

Die usbekische Delegation, die die Teamwertung auf dem ersten Platz beendete, ist heute in die Heimat zurückgekehrt. Athleten, Trainer und Vertreter des Nationalteams wurden am Flughafen der Hauptstadt feierlich empfangen.

Mit elf Siegen, bei denen die usbekische Flagge ganz oben gehisst wurde, und dem Teamsieg mit insgesamt 20 Medaillen könnte dies eines der glänzendsten Ergebnisse in der Geschichte des usbekischen Amateur-MMA werden.

Die wichtigste Aufgabe besteht nun darin, die Champions aus Kuala Lumpur auf große Weltturniere vorzubereiten und diesen Vorsprung bei künftigen Wettbewerben zu behaupten.

Glaubt ihr, dass aus diesen Champions künftig Kämpfer auf UFC-Niveau hervorgehen werden? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!