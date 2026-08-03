Ist Rodri Real Madrid näher gekommen? Die 80-Millionen-Euro-Hürde bleibt...

Real Madrid «Manchester City» soll einen wichtigen Schritt unternommen haben, um Rodri nach Spanien zurückzuholen. Einige Quellen berichten, dass mit dem Spieler bereits persönliche Bedingungen vereinbart wurden. Zwischen den Klubs gibt es jedoch noch keine endgültige Einigung.

Das größte Hindernis in den Verhandlungen ist die Ablösesumme. Laut Sergio Valentín fordert «Manchester City» 80 Millionen Euro für den 30-jährigen Mittelfeldspieler. Andere Berichte besagen jedoch, dass Real Madrids erstes Angebot bei etwa 50 Millionen Euro liegt und der spanische Klub höchstens 60 Millionen Euro zahlen will.

Sind die persönlichen Bedingungen mit Rodri bereits vereinbart?

Digi Sport berichtete unter Berufung auf Informationen von Sergio Valentín, dass Real Madrid und Rodri sich auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt hätten. Auch der Spieler selbst soll einem Wechsel nach Madrid positiv gegenüberstehen.

Die Berichte aus Spanien stimmen jedoch nicht vollständig überein. AS schrieb zuvor, dass es zwischen Real Madrid und «Manchester City» keine offiziellen Verhandlungen gegeben habe. Vertreter des Madrider Klubs bestritten zudem, dass eine Einigung mit Rodri erzielt worden sei. Daher sollte die Information, dass die „persönlichen Bedingungen fertig“ seien, derzeit eher als Transfermeldung und nicht als offizielle Tatsache betrachtet werden.

Wer bietet 80 Millionen Euro?

Genau hier liegt der wichtigste Unterschied zwischen den kursierenden Berichten. Nach den verfügbaren Quellen sind 80 Millionen Euro nicht das Angebot von Real Madrid, sondern der mögliche Preis, den «Manchester City» festgelegt hat.

Laut den Informationen von Sergio Valentín:

Punkt Gemeldete Summe Forderung von «Manchester City» 80 Millionen Euro Mögliche Obergrenze von Real Madrid 60 Millionen Euro Erstes mündliches Angebot Etwa 50 Millionen Euro Differenz zwischen den Parteien 20–30 Millionen Euro

Selbst wenn die persönlichen Bedingungen tatsächlich vereinbart wurden, müssen die Klubs daher beim Preis noch einen erheblichen Kompromiss finden, damit der Transfer zustande kommt.

Vertragslaufzeit verschafft Real Madrid einen Vorteil

Rodris aktueller Vertrag bei «Manchester City» läuft im Sommer 2027 aus. Der englische Klub möchte seinen Vertrag verlängern, doch bisher wurde kein neuer Kontrakt unterschrieben.

Diese Situation verschafft Real Madrid in den Verhandlungen einen gewissen Vorteil. Sollte Rodri seinen Vertrag nicht verlängern, bleiben City zwei wesentliche Möglichkeiten:

ihn jetzt für eine hohe Ablösesumme verkaufen;

ihn eine weitere Saison behalten und anschließend riskieren, ihn ablösefrei zu verlieren.

Gleichzeitig ist auch die Verhandlungsposition von «Manchester City» stark. Rodri nimmt im Spielsystem der Mannschaft eine wichtige Rolle ein, und der Klub möchte ihn nicht für eine geringe Ablöse abgeben.

Warum braucht Real Madrid ausgerechnet Rodri?

Der Madrider Klub benötigt seit mehreren Saisons einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der im Zentrum das Spieltempo kontrolliert, die Abwehr absichert und den Ball aus der ersten Aufbauphase in den Angriff bringt.

Rodri kann mehrere dieser Aufgaben gleichzeitig erfüllen:

den Ball unter Druck behaupten;

die Spielrichtung schnell verändern;

gegnerische Konter bereits in der Anfangsphase stoppen;

bei Standardsituationen und Distanzschüssen Gefahr erzeugen;

mit dem Druck großer Spiele umgehen.

Der Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 war außerdem eine der Schlüsselfiguren bei Spaniens WM-Triumph 2026 und gewann die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers. Das Interesse von Real Madrid soll nach diesem Wettbewerb stärker geworden sein.

Mourinho unterstützt den Transfer

Laut der spanischen Presse hat Real Madrids Cheftrainer José Mourinho eine Verstärkung des zentralen Mittelfelds gefordert und sieht Rodri als Hauptkandidaten.

El País berichtete, dass der portugiesische Trainer die Vereinsführung davon überzeugt habe, diesen Transfer ernsthaft zu verfolgen. Rodri könne der Mannschaft seiner Ansicht nach Kontrolle, Erfahrung und taktische Balance verleihen.

Gleichzeitig gibt es innerhalb von Real Madrid auch Bedenken wegen des Alters des Spielers, seiner Verletzungshistorie und des Risikos eines langfristigen Vertrags.

Könnte seine Fitness die Ablösesumme beeinflussen?

Rodri unterzog sich Ende Juli wegen länger anhaltender Beschwerden im Rücken einem kleinen chirurgischen Eingriff. «Manchester City» bestätigte, dass er mit der Rehabilitation begonnen habe, nannte jedoch keinen Termin für seine Rückkehr.

Der Spieler hatte zuvor bereits eine schwere Knieverletzung erlitten. Daher wäre es für Real Madrid selbstverständlich, seinen medizinischen Zustand vor dem Transfer ausführlich zu untersuchen. Dieser Faktor könnte eines der wichtigsten Argumente des Madrider Klubs sein, um die Forderung von 80 Millionen Euro zu senken.

Berichte über PSG und Barcelona

Laut AS hat PSG Kontakt zu Rodri aufgenommen, doch der Spieler lehnte das Interesse des Pariser Klubs ab. Seine Priorität soll entweder ein Wechsel zu Real Madrid oder ein Verbleib bei «Manchester City» sein.

Es gibt außerdem Berichte, wonach Barcelona die Situation des Spielers beobachtet. Es liegen jedoch weiterhin keine verlässlichen Informationen vor, die bestätigen, dass Rodri den katalanischen Klub offiziell abgelehnt hat. The Guardian nannte PSG und Barcelona als Klubs, die die Situation des Spielers verfolgen.

Was ist bisher klar?

Information Status Rodris Vertrag läuft 2027 aus Bestätigt Real Madrid ist am Spieler interessiert Von mehreren Quellen berichtet Persönliche Bedingungen wurden vereinbart Von einigen Quellen bestätigt, nicht offiziell City fordert 80 Millionen Euro Bericht von Sergio Valentín Real Madrid ist bereit, 80 Millionen Euro zu zahlen Nicht bestätigt PSG wurde abgesagt Bericht von AS Auch Barcelona wurde abgesagt Keine verlässliche Bestätigung Endgültige Einigung zwischen den Klubs Noch nicht

Eine Entscheidung könnte über den Ausgang des Transfers bestimmen

Wenn Rodri entschlossen auf einen Wechsel zu Real Madrid drängt und eine Vertragsverlängerung mit «Manchester City» ablehnt, könnte der englische Klub gezwungen sein, den Preis zu senken. Andernfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass der Spieler eine weitere Saison in Manchester bleibt.

Die aktuellen Informationen deuten darauf hin, dass der Transfer möglich ist, doch die Frage der 80 Millionen Euro ist noch nicht geklärt. Wie glaubwürdig die Berichte über eine persönliche Einigung auch sein mögen: Rodri wird erst dann Spieler von Real Madrid, wenn Real Madrid und «Manchester City» sich auf eine gemeinsame Ablösesumme geeinigt haben.

Wäre es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung für Real Madrid, 80 Millionen Euro für den 30-jährigen Rodri zu zahlen? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!