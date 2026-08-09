Chelsea-Trainer Xabi Alonso erklärt, warum er Romeo Lavia nicht ausgewechselt hat

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso hat erklärt, warum er im Freundschaftsspiel gegen den italienischen Klub Milan in Jakarta beim Mittelfeldspieler Romeo Lavia eine harte Linie verfolgte. Chelsea gewann die Partie mit 3:0. Der Sieg war ein wichtiger Schritt in der Saisonvorbereitung der Mannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Unter Berufung auf offizielle Quellen von Chelsea wurde berichtet, dass der spanische Trainer Lavia, der auf dem Platz Ermüdungserscheinungen zeigte, bis zum Ende spielen ließ. Xabi Alonso betonte, dass er diese Entscheidung bewusst getroffen habe, damit der Spieler seine eigene mentale Blockade überwinden konnte.

Die Erlaubnis, das gesamte Spiel zu absolvieren, und eine mentale Blockade

Im Interview nach dem Spiel sprach Xabi Alonso über seinen Führungsstil. Seinen Worten zufolge hatte Romeo Lavia eine gewisse mentale Blockade, wenn es darum ging, die kompletten 90 Minuten zu spielen.

«Romeo Lavia hat eine mentale Blockade, wenn es darum geht, die kompletten 90 Minuten zu spielen. Er war müde, aber ich sagte: “Lasst ihn spielen, lasst ihn spielen…” Wir ermöglichten ihm, die 90 Minuten zu beenden, und obwohl er am Ende müde war, war er meiner Meinung nach wirklich glücklich», erklärte der Chelsea-Trainer.

Die Partie im Gelora-Bung-Karno-Stadion war Lavias zweiter Einsatz über die komplette Spielzeit von 90 Minuten in mehr als drei Jahren. Der 22-Jährige war im August 2023 für 53 Millionen Pfund zu Chelsea gewechselt, verpasste jedoch aufgrund einer Reihe von Oberschenkel- und Knieverletzungen mehr als 80 Spiele für den Londoner Klub.

Die persönliche Leistung des Spielers und die Reaktion seiner Teamkollegen

Nach dem Spiel bedankte sich Romeo Lavia bei den medizinischen Mitarbeitern, die ihm den Einsatz über die gesamte Spielzeit in einem Vorbereitungsspiel ermöglicht hatten. In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite betonte er, dass er mit seinem Zustand zufrieden sei.

«Ich bin sehr froh, 90 Minuten gespielt zu haben, und fühle mich gut», sagte Lavia. «Das Vertrauen ist das Ergebnis der Arbeit mit allen Mitarbeitern des Klubs. Sie haben mir geholfen, eine gute Saisonvorbereitung zu absolvieren und stark zu starten».

Der junge Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass er die Arbeit unter Xabi Alonso genieße und die Ideen des Trainers schnell in der Mannschaft umgesetzt würden. Dieses wichtige Ergebnis und die Entschlossenheit des Spielers blieben auch seinen Teamkollegen nicht verborgen.

Insbesondere Chelsea-Verteidiger Wesley Fofana veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto mit Romeo Lavia und Levi Colwill, hob Lavias Willenskraft besonders hervor und richtete warme Worte an ihn.