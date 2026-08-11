Matty Cash: Aston Villa bereit, den UEFA-Superpokal zu gewinnen

Aston-Villa-Verteidiger Matty Cash erklärte, dass die Mannschaft bereit sei, im UEFA-Superpokal gegen PSG anzutreten und eine erfolgreiche vergangene Saison würdig abzuschließen. Die Partie in der Red Bull Arena im deutschen Leipzig dürfte für den Klub die nächste große Bewährungsprobe auf europäischer Bühne werden. Die Villans wollen gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus Paris alles geben. Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und der offiziellen Vereinswebsite gewann Aston Villa in der vergangenen Saison nach einem 3:0-Sieg gegen Freiburg die Europa League. Für den Klub war es der erste Europapokalsieg seit 44 Jahren. Paris Saint-Germain bezwang unterdessen Arsenal im entscheidenden Finale im Mai im Elfmeterschießen, gewann damit die Champions League und behauptete seine Vorherrschaft in der heimischen Meisterschaft.

Der Superpokal – die wichtigste Trophäe zum Saisonabschluss

Für den polnischen Rechtsverteidiger Matty Cash ist der UEFA-Superpokal die ideale Gelegenheit, die enorme Arbeit und die Erfolge der Mannschaft aus der vergangenen Saison zu krönen. Er sagte, Cheftrainer Unai Emery habe diesem Thema besondere Aufmerksamkeit gewidmet und betont, dass trotz des Saisonendes noch eine wichtige Trophäe auf das Team warte.

Matty Cash schätzte die Qualität des Gegners hoch ein und bezeichnete den Pariser Klub als derzeit stärkste Mannschaft der Welt. Seinen Worten zufolge waren die Teams bereits im Viertelfinale der Champions League aufeinandergetroffen, wobei sich PSG mit 5:4 nach Hin- und Rückspiel durchsetzte. Dennoch sind die Villa-Spieler bereit, dem Gegner im bevorstehenden Duell Paroli zu bieten.

Unai Emery hat eine Siegermentalität geprägt

Der Faktor Unai Emery und der Siegeswille der Mannschaft

Aston Villa belegte unter Unai Emery in den vergangenen Jahren in der englischen Premier League regelmäßig einen Platz unter den besten vier, fünf oder sechs Teams. Matty Cash betonte, dass der spanische Trainer den Spielern seit seiner Ankunft im Klub tief vermittelt habe, was es bedeutet zu gewinnen und was dafür nötig ist. Emery selbst war zuvor mit Sevilla und Villarreal bei drei Versuchen um den Superpokal jeweils gescheitert.

Das bevorstehende Duell hat für Aston Villa historische Bedeutung, da die Mannschaft erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im UEFA-Superpokal antritt. Die Aussicht, dass jede Minute auf dem Platz und jede Chance dem Klub eine weitere große Trophäe bringen könnte, sorgt bei den Spielern für zusätzliche Motivation.